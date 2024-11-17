تونس والسعودية تبحثان سبل تطوير علاقات التعاون والشراكة في مجال الاستثمار

تونس – الأناضول: بحثت تونس والسعودية تطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وخاصة في مجال الاستثمارات. جاء ذلك خلال لقاء جرى أمس الأول بين الرئيس التونسي قيس سعَيِّد ووزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح في قصر قرطاج في العاصمة تونس.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن سعَيِّد أكد أن بلاده «تعمل على إعداد تشريعات جديدة تُمكّن من اختصار الإجراءات والآجال وتُعبّد الطريق أمام المستثمرين التونسيين والأجانب وتُحفّزهم على الاستثمار وبعث المشاريع في مناخ سليم وملائم يحفظ حقوقهم ويصون حقوق الدولة التونسية».من جانبه قال الفالح في مقطع فيديو بثّته الرئاسة إن «وتيرة الاقتصاد التونسي في تحسّن كبير». وأضاف أن «تونس أصبحت مؤهلة للمنافسة العالمية لجذب الاستثمارات في عديد القطاعات منها الطاقة المتجددة والاستثمارات اللوجستية والسياحة والتطوير العقاري، وأن المستثمرين السعوديين جاهزون في الوقت المناسب للدخول في مثل هذه الاستثمارات».

وتابع القول «سنُوقّع اتفاقية تشريع استثمار مشترك مع وزير الاقتصاد التونسي، وسألتقي بعدد من الوزراء، إلى جانب زيارة بعض المواقع الاستثمارية المتاحة للمشاريع السعودية في تونس».

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2023 وقعت تونس والسعودية 7 مذكرات تعاون في مجالات اقتصادية مختلفة، بينها الصناعة والسياحة والمناخ، ضمن مساعي تعزيز علاقاتهما التجارية. وتأتي تونس في المرتبة 15 كشريك تجاري للسعودية في المنطقة العربية، بحجم مبادلات تجارية سنوية يصل في المتوسط إلى 310 ملايين دولار، وفق بيانات رسمية.