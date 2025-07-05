تونس.. وقفة تندد بـ”الصمت العالمي” إزاء الإبادة في غزة

تونس: نفّذ عشرات النشطاء، مساء السبت، “وقفة غضب” أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، تنديدا باستمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهرا، واستنكارا لـ”صمت العالم” إزاء ذلك.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن عشرات المواطنين شاركوا في وقفة احتجاجية في العاصمة، دعت إليها جمعية “أنصار فلسطين بتونس” تحت عنوان “وقفة غضب.. غزة تنزف والعالم صامت”.

وعلى هامش الوقفة، قال عضو الجمعية مراد اليعقوبي للأناضول: “كلما زادت الظروف في فلسطين صعوبة، كلما زادت مواقفنا وتحركاتنا صلابة”.

وبخصوص شعار الوقفة، قال اليعقوبي: “الرسالة منه أننا لم نعد نعول على العالم، ونقول له إن صمتك إزاء الإبادة في غزة لم يفاجئنا ولا ننتظر منك الكثير”.

وأردف: “الشعب الفلسطيني والمقاومة يدفعان ثمنا باهظا جدا، ويقدمان تضحيات كبيرة، وحتى عمليات المقاومة النوعية زادت وتيرتها وهذا ما زاد من رعب الكيان” الإسرائيلي.

ومساء الجمعة، قالت حماس إنها سلمت الوسطاء ردها على المقترح بعدما أكملت بخصوصه مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية.

ووصفت ردها على المقترح بأنه “اتسم بالإيجابية”، وأكدت “جاهزيتها بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ” المقترح.

وبحسب “هيئة البث”، سيناقش مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت) رد حماس الليلة (السبت)، حيث لم ترفض إسرائيل رد حماس رفضًا قاطعا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

(وكالات)