تونس.. وقفة للمطالبة بالإفراج عن موقوفين سياسيين بقضية “التآمر”

تونس: نظمت “جبهة الخلاص” التونسية المعارضة، مساء السبت، وقفة بالعاصمة تونس لمطالبة سلطات بلادها بالإفراج الفوري عن موقوفين سياسيين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

ورفع المتظاهرون خلال وقفة شارك فيها العشرات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، شعارات تطالب “بإطلاق سراح موقوفين سياسيين”.

وعلى هامش الوقفة، قال عضو الجبهة ورئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي: “نتظاهر بصورة سلمية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين السياسيين”.

وشدد المكي على أن الموقوفين “لا يوجد ضدهم دليل أو حجة، ولذلك طالبنا النيابة العمومية أو أي سلطة أخرى مرارا بأن تخرج للتوضيح”.

وحتى الساعة 21:40 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق على مطالبات الجبهة، غير أنها تؤكد مرارا حمايتها لحقوق الموقوفين والسجناء.

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس قيس سعيد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.

وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

(الأناضول)