تونس.. وقفتان تنديدا باستمرار الإبادة في غزة ومخطط “إسرائيل الكبرى”

تونس: شارك عشرات الناشطين التونسيين، مساء السبت، في وقفتين احتجاجيتين، بالعاصمة تنديدا باستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وبتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى “إسرائيل الكبرى”.

ودعت جمعية “أنصار فلسطين” بتونس إلى هذه الوقفة أمام مدرجات المسرح البلدي بالعاصمة تحت شعار “حلم إسرائيل الكبرى.. الخطّة واضحة والخطر يقترب”.

وتعتبر الوقفة رقم 96 للجمعية منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلال الوقفة، رفع المشاركون التونسيون، شعارات تندد باستمرار الإبادة وتطالب بوقفها ووضع حد للتجويع والحصار الذين تفرضهما إسرائيل على غزة، منها: “الشعب يريد وقف الإبادة”، و”كسر الحصار وفتح المعابر واجب”، و”وقف التجويع والتقتيل واجب”.

في حديث على هامش الوقفة، قال عضو جمعية “أنصار فلسطين” رياض الزحافي: “يدين العالم بأكمله معاناة شعبنا (الفلسطيني) اليوم ويتظاهر ضدها في مسيرات ووقفات من أجل الدعوة إلى وقف هذه الحرب وهذه المجازر والإبادة وهذا التجويع وهذا السلوك الإجرامي من القيادة الصهيونية بدعم أمريكي مطلق”.

وأكّد عضو الجمعية أن وقفة اليوم تندّد، أيضا، بمخطّط ما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى”.

ومساء الثلاثاء، قال نتنياهو في مقابلة مع قناة “i24” العبرية إنه “مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى”، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان يشعر بأنه “في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي”.

وتشمل “إسرائيل الكبرى” بحسب المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى الأردن ولبنان وأجزاء من سوريا ومصر والعراق والسعودية والكويت، حيث يروج معهد “التوراة والأرض” عبر موقعه أن حدود “إسرائيل التاريخية”، وفق مزاعمه، تمتد من نهر الفرات إلى نهر النيل.

ما يسمى “إسرائيل الكبرى” “عملية بائسة”

وأمام مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس، احتج عشرات التونسيين، مساء السبت، في مظاهرة رفضا لاستمرار دعم واشنطن لإسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها.

وفي المظاهرة الاحتجاجية التي دعت إليها “الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع” (ائتلاف جمعيات) ردد المتظاهرون عددا من الهتافات من أبرزها: “القضية لا تتجزأ من تونس حتى لغزة”، و”أوفياء أوفياء لدماء الشهداء”، و”لا صلح لا اعتراف لا تفاوض”.

كما رفعوا، إلى جانب أعلام تونس وفلسطين، لافتة كبيرة كُتب عليها: “سلاح المقاومة: “تحرير الأرض وحفظ السيادة الوطنية والدفاع عن الكرامة العربية والإسلامية”.

وعلى هامش المظاهرة، قال عضو “الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع” سعيد بوعجلة: “نؤكد كالعادة أن بشاعة التقتيل (في غزة) هي مشاهد صادمة للمشاعر الإنسانية وللعقل البشري، وهي مع ذلك لا تخفي هول الصمود الفلسطيني”.

ووصف عضو “الشبكة” تلويح نتنياهو بما يسمى “إسرائيل الكبرى” بـ”العملية البائسة”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و897 شهيدا و155 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.

(وكالات)