تونس: 150 مليون يورو مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي لدعم الأعمال وتعزيز الاستثمار

■ تونس – وكالات: أفرج الاتحاد الأوروبي عن مساعدة مالية لتونس بقيمة 150 مليون يورو، على ما أعلنت وزارة الخارجية التونسية والمفوضية الأوروبية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية التونسية «اتفق الاتحاد الأوروبي وتونس يوم الاربعاء، على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو، لدعم مجهودات الحكومة التونسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية وذلك خاصة من خلال تحسين التّصرف في المالية العمومية ودعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار».

وأضافت الوزارة «ويندرج هذا الدّعم الأوروبي، في إطار مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين تونس والاتّحاد الأوروبي الموقّعة بتونس بتاريخ 16 تموز/يوليو 2023 والمتضمّنة لخمسة محاور تتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتّجارية والتّحول الطّاقي والتّقارب بين الشّعوب والهجرة والتّنقل».

على صعيد آخر كشفت بيانات حكومية في تونس أمس الخميس أن إجمالي تحويلات التونسيين في الخارج بلغت في خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 7 مليارات دينار تونسي (2.26 مليار دولار أمريكي).

وقال المدير العام لديوان التونسيين في الخارج إن تحويلات المغتربين التونسيين في 2023 مكنت من تغطية 65 في المئة من خدمة الدَين الخارجي للبلاد بالنسبة للسنة الجارية.

ويبلغ عدد التونسيين المغتربين، وفق الديوان، أكثر من مليون و800 ألف من بين حوالي 12 مليون نسمة يمثلون تعداد سكان تونس.

وتحتاج تونس التي تخصص جزءا كبيرا من مواردها لسداد الديون التي تبلغ حوالي 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، إلى السيولة بشكل عاجل لتمويل شراء منتجات مدعومة مثل الحليب والدقيق والأرز التي تعاني نقصاً مزمناً فيها.