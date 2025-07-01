تونس..7 آلاف طبيب شاب يضربون عن العمل لتحسين أوضاعهم المادية

تونس ـ عادل الثابتي

دخل نحو 7 آلاف طبيب شاب في تونس، الثلاثاء، إضرابا مفتوحا عن العمل في إطار تحرك واسع للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية.

وقال نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، بهاء الدين الرابعي: “نحن اليوم في تحرك احتجاجي بمقاطعة المستشفيات من أجل تحسين أوضاعنا المادية والمهنية”.

وأضاف الرابعي أن وزارة الصحة لم تستجب لمطالبهم بجلسة تفاوض مساء الاثنين، وتابع: “الوزارة لم تستجب لمطالب 7 آلاف طبيب شاب بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية بل صعدت الأمور أكثر”.

وفي استباق لتحرك اليوم قالت وزارة الصحة في بيان الاثنين، إنها “تُعلم كافة المقيمين في الطب (الأطباء تحت التدريب) الذين قاموا باختيار مراكز التربص (التدريب) أنهم مدعوون للالتحاق بمراكز عملهم ابتداء من يوم الثلاثاء 1 يوليو (تموز)”.

فيما نقل أطباء شبان، عبر تدوينات على فيسوك، أصداء عن فشل جلسة تفاوضية مساء الاثنين وتحدثوا عن “تهديدات أطلقتها وزارة الصحة ضد قيادات المنظمة التونسية للأطباء الشبان”.

وفي مؤتمر صحفي مطلع يونيو/حزيران الماضي، قال رئيس المنظمة وجيه ذكار إن “عدم تفاعل وزارة الصحة مع مطالبنا، سيدفع الأطباء الشبان إلى الدخول في إضراب عام لمدة 5 أيام انطلاقا من 12 يونيو”.

وأضاف ذكار: “نحن نحتج على الوضع الاقتصادي الهش للأطباء، ونطالب بحد أدنى من الكرامة”.

وأوضح أن الأطباء الشبان يتقاضون أجورا زهيدة مقابل ساعات العمل الليلية، تراوح بين دينار واحد (0.333 دولار) وثلاثة دنانير (1 دولار) للساعة الواحدة، وفي بعض الأحيان لا يتقاضون أي أجر على الإطلاق.

وأعرب عن رفضهم لأداء الخدمة العسكرية، بأجر شهري لا يتجاوز 750 دينارا (250 دولارا).

وأشار ذكار إلى أنه ابتداءً من 1 يوليو (اليوم)، ستقاطع المنظمة التدريبات العملية، مؤكدا: “لن يكون هناك أي طبيب شاب في المستشفيات”.

ووفق المنظمة، يقدر عدد الأطباء الشبان في تونس بنحو 7 آلاف طبيب، يتوزعون بين طلاب الطب في مراحلهم المتقدمة، والأطباء المتدربين في المستشفيات، وأطباء التخصص.

وتواجه تونس منذ سنوات تراجعا بعدد الكفاءات الطبية، حيث تشير بيانات صادرة عن نقابة الأطباء إلى هجرة آلاف الأطباء إلى الخارج.

ووفقًا لرئيسة النقابة ريم غشام، بتصريح للأناضول، فقد غادر البلاد نحو 3000 طبيب منذ عام 2022، بمعدل يقارب 1000 طبيب سنويًا، بينهم أطباء حديثو التخرج، وآخرون ذوو خبرة يعملون في القطاعين العام والخاص.

وحسب معطيات نقابة الأطباء للعام 2024، يبلغ عدد الأطباء في تونس نحو 29 ألف طبيب وطبيبة.

(الأناضول)