توهج رافينيا مفتاح برشلونة نحو تتويجه الوشيك بلقب الدوري الإسباني

مدريد: يستعد رافينيا لختام أفضل مواسمه مع برشلونة بالتتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

خطف لامين يامال الأضواء مع اقتراب برشلونة بالفوز باللقب، لكن دور زميله رافينيا لا يقل أهمية في مسيرة الفريق الكتالوني نحو التتويج ببطولة الدوري.

بإمكان برشلونة الفوز بلقب الدوري رسميا للمرة 28 في تاريخه إذا فشل ريال مدريد في الفوز على ضيفه مايوركا، اليوم الأربعاء، أو فاز برشلونة على إسبانيول في الديربي غدا الخميس.

وقلب برشلونة تأخره ليهزم ريال مدريد 4 / 3 في آخر كلاسيكو بين الفريقين هذا الموسم يوم الأحد الماضي بفضل هدفين من رافينيا، ليوسع الفارق إلى 7 نقاط مع تبقي 3 جولات.

يخوض رافينيا (28 عاما) موسما مميزا مع برشلونة، وكان حاسما في المباريات الكبيرة، وحقق أرقاما قياسية شخصية في تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة.

أحرز اللاعب البرازيلي الدولي 5 من أصل 16 هدفا سجلها برشلونة في مباريات الكلاسيكو الأربع التي فاز بها على ريال مدريد هذا الموسم.

وقال رافينيا: “أطالب نفسي بالكثير، وأسعى دائما لتقديم أفضل ما لدي، لقد عملت بجدية من أجل هذه اللحظات، وحاولت إيجاد أفضل نسخة مني منذ انضمامي إلى برشلونة، لطالما قلت إنني جئت إلى هنا لأكتب اسمي في تاريخ هذا النادي”.

وقد ساعد أداء رافينيا برشلونة بالفعل على الفوز بكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، عندما سجل هدفين في نهائي ضد ريال مدريد بنتيجة 5 /2.

كما كان رافينيا ركيزة أساسية في الفوز الساحق 4 / صفر على ريال مدريد في مباراة بالدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو، حيث سجل هدفا وصنع آخر.

سجل رافينيا 34 هدفا لبرشلونة هذا الموسم، متجاوزا 3 أضعاف حصيلة أهدافه السابقة.

وسجل المهاجم البرازيلي 10 أهداف فقط في أول موسمين له مع البارسا بعد انضمامه قادما من ليدز يونايتد.

ويحتل رافينيا المركز الثاني في قائمة هدافي برشلونة هذا الموسم خلف روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل 40 هدفا حتى الآن.

تصدر رافينيا قائمة هدافي الفريق برصيد 13 هدفا في دوري أبطال أوروبا قبل توديع المسابقة أمام إنتر ميلان في نصف النهائي.

سجل البرازيلي 18 هدفا في الدوري، وبالإضافة إلى هدفيه في كأس السوبر الإسباني، سجل هدفا واحدا في كأس ملك إسبانيا.

يتميز رافينيا أيضا بكثرة تمريراته الحاسمة، حيث صنع 22 هدفا في 52 مباراة هذا الموسم، مقابل 23 تمريرة حاسمة في الموسمين الماضيين.

ويتفوق يامال فقط على رافينيا في التمريرات الحاسمة بمشوار فريقهما في الدوري الإسباني برصيد 12 تمريرة حاسمة مقابل 9 للبرازيلي الدولي.

وتعاون الثنائي (رافينيا ويامال) بشكل مثالي تقريبا وبمساعدة زملائهم ليفاندوفسكي وبيدري وداني أولمو وفيران توريس، وذلك مع استعداد برشلونة للاحتفال بلقب آخر في الدوري.

(أ ب)