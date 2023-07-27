“تيار القدس” الثقافي ينتقد ما جرى في افتتاح مهرجان جرش

عمان: انتقد “تيار القدس” الثقافي في رابطة الكتّاب الأردنيين ما وصفه بالطريقة غير اللائقة، التي جرى التعامل فيها مع بعض المبدعين من كتّاب وفنانين تشكيليين خلال افتتاح مهرجان جرش.

واعتبر التيار في بيان أن ما جرى هو إهمال مقصود موجه لكل مبدعي الأردن، مؤكداً على أن “المثقف هو ضمير الأمة، وأن الأمة من دون مثقفيها، بالتأكيد، ستسقط في وحول الظلامية والجهل”.

وأضاف البيان “لسنا بصدد مناقشة تفاصيل ما جرى، وتحديد من المسؤول عما جرى، وإدانة هذه الجهة من دون غيرها، غير أننا في تيار القدس، كدأبنا دائمًا، نتعاطى مع المشهد الثقافي بشموليته، ونرى أن وتيرة إهمال الحكومات المتعاقبة للمبدعين، ترتفع، وأن “تسليع” الثقافة يُمسي شأنًا يوميًا من دون مقاومة من الجسم الثقافي، كلما كانت الأطر الثقافية قابلة للطي والاحتواء. مع ذلك؛ فإن ما جرى في حفل افتتاح مهرجان جرش، وإن كانت مفاعيله محدودة الأثر، مرفوض، ونحمل وزيرة الثقافة المسؤولية الكاملة عنه، فهي عضو في مجلس الوزراء، وكان بإمكانها مسبقًا تنسيق التفاصيل الإدارية الصغيرة مع إدارة المهرجان ومع إدارة التشريفات في مجلس الوزراء”.

وأكد “تيار القدس” الثقافي في بيانه على “اعتزازه بمهرجان جرش، بوصفه منتجًا ثقافيًا وطنيًا خالصًا طاول، باحترافية القائمين عليه، أعرق المهرجانات الدولية، وإن المحافظة على هذا المنجز الوطني مهمة مناطة بالتيار”، كما هو مهمة كل مثقفي الأردن مؤكدا على “أهمية استقلال إدارة المهرجان عن وزارة الثقافة، ومنحها هامشًا أوسع للحركة لتبقى قادرة على صناعة منتج ثقافي وطني وعروبي راق”.