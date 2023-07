تياغو يحرج والده ميسي أمام جماهير إنتر ميامي- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

تسبب تياغو، النجل الأكبر للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في إحراج والده أثناء حفل تقديم “البرغوث” كلاعب جديد لنادي إنتر ميامي الأمريكي، يوم الإثنين، وسط حضور جماهيري كبير.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لليونيل ميسي على أرضية ملعب “DRV PNK” لإنتر ميامي، وهو يتجه صوب الجماهير لتوجيه التحية إليهم، وفي هذه الأثناء، كان أبناء “البرغوث”، تياغو وماتيو وسيرو، يسيرون نحو والدهم.

Thiago Messi couldn't resist the chance to nutmeg his dad in front of the Miami crowd 🤣

(via @esolms) pic.twitter.com/QH9tZgb3NV

— B/R Football (@brfootball) July 17, 2023