«تيذر» تعتزم طرح عملة مُشَفَّرة مستقرة مربوطة بالدرهم الإماراتي تتجنب تقلب الدولار

دبي – رويترز: قالت شركة “تيذر” للعملات المُشَفَّرة أمس الأربعاء إنها تعتزم طرح عملة مستقرة جديدة مربوطة بالدرهم الإماراتي، إذ تسعى للاستفادة من الطلب على العملة الخليجية وتقديم بدائل للدولار الأمريكي.

والعملات المستقرة هي رموز رقمية مصممة بحيث تحتفظ بقيمة ثابتة وهي مدعومة بعملات تقليدية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو. وشهدت نمواً سريعاً، سواء كونها من أدوات الدفع أو بين المتعاملين الراغبين في شراء وبيع عملات مُشَفَّرة مثل بتكوين خارج النظام المصرفي.

وتدير منصة “تيذر” أكبر العملات المستقرة في العالم من خلال رمزها المربوط بالدولار والمصمم بحيث تحتفظ بقيمة ثابتة تبلغ دولاراً أمريكياً واحداً. وتفيد بيانات “كوين جيكو” بأنه يجري تداول ما قيمته 117 مليار دولار من هذا الرمز، وهو ما يشكل الجزء الأكبر من سوق العملات المستقرة البالغة 169 مليار دولار.

وقال باولو أردوينو الرئيس التنفيذي لمنصة “تيذر” خلال فعالية في دبي “الهدف الرئيسي في الواقع هو إتاحة إمكانية خيارات غير الدولار الأمريكي”، مضيفاً أنه يعتقد أن الدرهم سيصبح عملة مفضلة مع التحول في التجارة العالمية.

وتابع “نرى اهتماماً كبيراً بحيازة الدرهم خارج الإمارات”، وعزا ذلك إلى استقرار وأمان الدولة وميزانيتها العمومية.

والدرهم، شأنه شأن معظم عملات الدول الخليجية، مربوط بالدولار الأمريكي.

وتسعى الإمارات لأن تصبح مركزاً عالمياً في مجال العملات المُشَفَّرة مع احتدام المنافسة الاقتصادية في منطقة الخليج.

وأتاحت الإمارات سريعاً إمكانية سداد المدفوعات بالعملة المُشَفَّرة في قطاعات مثل العقارات والرسوم المدرسية، مما أدى إلى تعزيز معدلات استخدامها وحجم التعاملات، مع وضع إطار تنظيمي للأصول الافتراضية في كل من العاصمة أبوظبي ودبي.

وتوفر شركة “تيذر” أيضا عملات مستقرة مربوطة باليورو واليوان الصيني والبيزو المكسيكي والذهب.

وتحذر جهات تنظيمية منذ فترة طويلة من المخاطر التي قد تتعرض لها السوق نتيجة استعمال الأصول المُشَفَّرة. وتقول الولايات المتحدة إن احتياطيات العملات المستقرة قد تكون عرضة لنزوح سريع للتدفقات إذا سارع حائزوها على سبيل المثال لاستبدال الرموز مجدداً بالعملات التقليدية.

كان أردوينو قد قال لرويترز في أبريل/نيسان إن النمو الذي شهدته “تيذر” في الآونة الأخيرة كان مدفوعاً باستخدامها بديلاً عن الدولار في أسواق ناشئة مثل الأرجنتين والبرازيل وتركيا وفيتنام ومناطق في أفريقيا، حيث يكون الدولار شحيحاً في بعض الأحيان.

وقالت “تيذر” في بيان أمس إن العملة المستقرة المربوطة بالدرهم ستكون “مدعومة بالكامل” بالاحتياطيات السائلة الموجودة في الإمارات.

وأعلنت “تيذر” ومجموعة “فينِكس غروب” المتخصصة في خدمات تعدين العملات المشفرة وسلسلة الكتل (بلوكتشين) خلال فعالية في دبي أن من المقرر طرح العملة المستقرة بالتعاون مع فينكس المدرجة في بورصة أبوظبي، و”بدعم” من شركة الاستثمار “غرين أكورن إنفِستمِنت”.

وجاء في البيان أن العملة المستقرة الجديدة تهدف إلى “تبسيط التجارة الدولية والتحويلات المالية وخفض رسوم المعاملات وتوفير أداة تحوط ضد تقلبات العملات”.

ولم تحدد الشركتان موعداً للطرح، لكن أردوينو قال إن الحصول على ترخيص من البنك المركزي الإماراتي “هو الخطوة التالية وسيستغرق بضعة أشهر”.

وقال سيد محمد علي زاده فرد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة “فينِكس” إن منصة سلسلة الكتل التي ستدعم العملة المستقرة لم يتم اختيارها بعد.