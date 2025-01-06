“تيك توك” أمريكا بعد 19 يناير.. خياران لا ثالث لهما

واشنطن: تترقب شركة بايت دانس المالكة لتطبيق “تيك توك”، تاريخ 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، وهو تاريخ دخول قرار قضائي أمريكي حيز التنفيذ لمنع التطبيق من العمل في السوق الأمريكية.

وفي ظل الإدارة الأمريكية الحالية، فإن أمام بايت دانس خيارين اثنين، الأول هو بيع المنصة في السوق الأمريكية لشركة محلية تخضع لرقابة الإدارة الأمريكية ومؤسساتها الفيدرالية، أو غلق التطبيق نهائيا.

وتتهم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، منصة تيك توك، بإتاحة وصول السلطات الصينية إلى معلومات المستخدمين الأمريكيين، وما يتبع ذلك من مخاطر على الأمن القومي الأمريكي.

وخلال 2023، وقع بايدن على مشروع قانون أقره الكونغرس في مارس/ آذار ينص على حظر المنصة، التي تمتلك نحو 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، أو بيعها لشركة أمريكية.

وتقدمت المنصة بطلب إلى محكمة استئناف أمريكية لإلغاء القانون، بحجة أنه يتعارض مع حرية التعبير المنصوص عليها في المادة 1 من الدستور الأمريكي وسياسة “الإنترنت المفتوح” للولايات المتحدة.

لكن محكمة الاستئناف قضت لصالح القانون الذي مهد الطريق لحظر المنصة.

وخلال حملته الانتخابية، أعلن دونالد ترامب معارضته لدخول القانون حيز التنفيذ قبل يوم واحد من توليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني 2025.

وإذا دخل القانون حيز التنفيذ، فإن “الحظر” يعني أن شركات مثل أوراكل وأبل وغوغل، ستواجه مسؤوليات قانونية إذا استمرت في تقديم الدعم الذي يحتاجه تيك توك للعيش على منصاتها.

هل يتدخل ترامب؟

في ظل القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ قبل يوم التنصيب، قد يمتلك الرئيس المنتخب دونالد ترامب بعض الأدوات للتأثير على مصير تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة.

وبصفته الرئيس، سيكون لديه سلطة على وزارة العدل المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون، حيث يختار هو قيادتها.

وفي حال وافقت شركة “بايت دانس” المالكة لـ”تيك توك” على بيع التطبيق، سيكون لترامب دور في تحديد ما إذا كانت خطة البيع تفصل التطبيق بشكل كافٍ عن السيطرة الصينية، بحسب تحليل أوردته بلومبرغ.

ويمنح القانون الرئيس أيضا، إمكانية تأجيل الحظر لمدة 90 يوما إضافية اعتبارا من تاريخ 19 يناير 2025، إذا تم إحراز تقدم نحو اتفاقية بيع أو تسوية ترضي الطرفين.

في غضون ذلك، يأمل “تيك توك” ومنشئو المحتوى أن تتدخل الإدارة القادمة لصالحهم؛ خاصة بعد أقل من شهر على لقاء جمع الرئيس التنفيذي لـ”تيك توك” شو زي تشيو، مع ترامب في ناديه “مار-آ-لاجو”.

الجيل Z

وبينما كان ترامب مؤيدا لحظر التطبيق من السوق الأمريكية قبل عدة سنوات، وعدوله عن رأيه، فإن بعض الجمهوريين لديهم دوافع مالية قوية لبقاء “تيك توك” في الولايات المتحدة، خاصة جيف ياس، المؤسس المشارك لمجموعة “Susquehanna International Group” والمتبرع الكبير لترامب، الذي يمتلك حصة بقيمة 15 مليار دولار في “بايت دانس”.

والأهم أن من يستخدم التطبيق في السوق الأمريكية حوالي نصف السكان، وهو محبوب بشكل خاص من قبل جيل زد (Gen Z) الذي يشكل قاعدة تصويتية مهمة.

وعندما ضغطت إدارة ترامب في بداية حملته الانتخابية لبيع “تيك توك”، قالت وزارة الخارجية الصينية حينها إن الاستحواذ على شركة بحجة حماية الأمن القومي، قد يؤدي إلى استهداف دول أجنبية لشركات أمريكية.

من يشتري “تيك توك”؟

أكدت “بايت دانس” في أكثر من مناسبة، عدم رغبتها في بيع أعمال “تيك توك” في الولايات المتحدة، ولم يظهر أي مشترٍ واضح قد يغير هذا الموقف.

ولكن إذا أيدت المحكمة العليا الحظر، فقد تصبح “بايت دانس” أكثر انفتاحا على احتمال البيع، لكنها قبل ذلك ستحتاج إلى موافقة خطية من الحكومة الصينية على البيع.

وبالرجوع إلى القيمة السوقية لشركة بايت دانس، فإن أي مشترٍ محتمل سيحتاج إلى موارد مالية ضخمة.

وتُقدر قيمة “بايت دانس” -وهي شركة خاصة- بحوالي 268 مليار دولار، وبينما ستكون أعمال “تيك توك” في الولايات المتحدة أصغر بكثير، قد يصل سعرها بين 40 إلى 50 مليار دولار.

بينما أشارت مجلة ذي ناشيونال، أن أحد المشترين المحتملين قد يكون الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة إكس وأغنى رجل على وجه الأرض بأكثر من 460 مليار دولار، لتكون المنصة هي بوابة الفيديو والريل لمنصة إكس.

(الأناضول)