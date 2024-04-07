تيك توك يحقق عائدات بقيمة 7ر14 مليار دولار للشركات الصغيرة في أمريكا خلال العام الماضي

نيويورك: في الوقت الذي يدرس فيه أعضاء الكونغرس الأمريكي إمكانية حظر تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة تيك توك في الولايات المتحدة أعلنت شركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق أنها حققت إيرادات بلغت 7ر14 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسط في الولايات المتحدة خلال العام الحالي، إلى جانب دعم أنشطة اقتصادية أخرى بقيمة 2ر24 مليار دولار من خلال استخدام الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة لتطبيق تيك توك.

وأضافت الشركة الصينية أن أكثر من 7 ملايين شركة أمريكية تعتمد على تيك توك، وأن أنشطة هذه الشركات على المنصة تدعم حوالي 224 ألف وظيفة. ومن هذه الوظائف 98 ألف وظيفة تعتمد بشكل مباشر على تيك توك، مشيرة إلى أن الولايات التي ستتأثر بحظر المنصة هي كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك وألينوي.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أرقام بايت دانس اعتمدت على الدراسة التي أجرتها مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية. وقاست الدراسة نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة على تيك توك إلى جانب الإنفاق الإعلاني، إلى جانب الاستفادة من بيانات التعداد وغيرها من المقاييس للوصول إلى هذه النتائج.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي وافق في الشهر الماضي على مشروع قانون يمكن أن يؤدي إلى حظر استخدام تيك توك في الولايات المتحدة، في حين قال الرئيس جو بايدن إنه سيصدق عليه ليصبح ساري المفعول إذا وافق عليه مجلس الشيوخ.

ويقول المسؤولون والسياسيون الأمريكيون إن تطبيق تيك توك الصيني الذي يستخدمه عشرات الملايين من الأمريكيين يمكن أن يمثل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة بسبب احتمال حصول الحكومة الصينية على البيانات الخاصة بالمستخدمين الأمريكيين للتطبيق وهو ما تنفيه بشدة السلطات الأمريكية وشركة بايت دانس.

(د ب أ)