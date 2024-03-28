“تيك توك” يطلق مراكز انتخابية عبر الإنترنت لدعم نزاهة الانتخابات خلال عام 2024

لندن: كشف تطبيق مقاطع الفيديو “تيك توك”، عن خططه لإطلاق مراكز انتخابية إلكترونية على منصته، كجزء من الجهود المبذولة لدعم نزاهة الانتخابات خلال عام 2024، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية.

وقالت منصة تبادل مقاطع الفيديو إنه من المتوقع أن يشارك أكثر من ملياري ناخب في أكثر من 50 دولة في عمليات الاقتراع هذا العام، مضيفة أن مراكزها الانتخابية ستستخدم لتوجيه الناخبين إلى المعلومات الموثوقة.

وثمة مخاوف أثيرت بشأن التأثير المحتمل لوسائل التواصل الاجتماعي على سير الانتخابات هذا العام، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي في نشر موجات جديدة من المعلومات الخاطئة والمضللة، في صورة وسائل إعلامية تم التلاعب بها، أو تركيب الصور المزيفة.

وقالت منصة “تيك توك” إنها ستطلق في مطلع نيسان/ أبريل المقبل مركزا للانتخابات المحلية بالمملكة المتحدة، وذلك قبيل إجراء الانتخابات المحلية في أيار/ مايو. وتم إنشاء المركز بالشراكة مع مؤسسة “لوجيكالي فاكتس” لفحص الحقائق.

ومن المقرر أن يعمل المركز الإلكتروني على تزويد المستخدمين بمعلومات التصويت التي تم التحقق منها، التي تشمل موعد التصويت ومكانه وكيف يمكن للأشخاص أن يقوموا بالتصويت، بالإضافة إلى عرض روابط للمصادر من مفوضية الانتخابات.

(د ب أ)