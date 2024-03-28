لايف ستايل | تكنولوجيا

“تيك توك” يطلق مراكز انتخابية عبر الإنترنت لدعم نزاهة الانتخابات خلال عام 2024

28 - مارس - 2024

حجم الخط
1

لندن: كشف تطبيق مقاطع الفيديو “تيك توك”، عن خططه لإطلاق مراكز انتخابية إلكترونية على منصته، كجزء من الجهود المبذولة لدعم نزاهة الانتخابات خلال عام 2024، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية.

وقالت منصة تبادل مقاطع الفيديو إنه من المتوقع أن يشارك أكثر من ملياري ناخب في أكثر من 50 دولة في عمليات الاقتراع هذا العام، مضيفة أن مراكزها الانتخابية ستستخدم لتوجيه الناخبين إلى المعلومات الموثوقة.

وثمة مخاوف أثيرت بشأن التأثير المحتمل لوسائل التواصل الاجتماعي على سير الانتخابات هذا العام، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي في نشر موجات جديدة من المعلومات الخاطئة والمضللة، في صورة وسائل إعلامية تم التلاعب بها، أو تركيب الصور المزيفة.

وقالت منصة “تيك توك” إنها ستطلق في مطلع نيسان/ أبريل المقبل مركزا للانتخابات المحلية بالمملكة المتحدة، وذلك قبيل إجراء الانتخابات المحلية في أيار/ مايو. وتم إنشاء المركز بالشراكة مع مؤسسة “لوجيكالي فاكتس” لفحص الحقائق.

ومن المقرر أن يعمل المركز الإلكتروني على تزويد المستخدمين بمعلومات التصويت التي تم التحقق منها، التي تشمل موعد التصويت ومكانه وكيف يمكن للأشخاص أن يقوموا بالتصويت، بالإضافة إلى عرض روابط للمصادر من مفوضية الانتخابات.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 28, 2024 الساعة 9:36 ص

    تيك توك الصيني يا عيني لن ترضى عنك أمريكا أو الاتحاد الأوروبي المنافق العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين لأنك صيني فقط 😜😔☝️

    رد

أخبار ذات صلة

الملياردير فرانك ماكورت يرغب بشراء تيك توك لإنشاء “إنترنت جديد”
20 - يونيو - 2024
هيئة تنظيمية أمريكية تتهم “تيك توك” بانتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال
19 - يونيو - 2024
تيك توك تفشل في “اختبار تضليل” قبل الانتخابات الأوروبية
5 - يونيو - 2024
ترامب ينضم إلى “تيك توك” وعدد متابعيه يتجاوز 1.3 مليون في ساعات
2 - يونيو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية