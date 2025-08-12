تيلور سويفت تعلن عن ألبوم جديد بعنوان “حياة فتاة الاستعراض”

تايلور سويفت في لشبونة في 24 مايو 2024. ا ف ب

أعلنت نجمة موسيقى البوب تيلور سويفت، اليوم الثلاثاء، عن ألبومها الثاني عشر المسجّل داخل استوديو، وهو بعنوان (ذا لايف أوف إيه شو جيرل) “حياة فتاة الاستعراض”.

وأعلنت سويفت، الحاصلة على 14 جائزة جرامي، تتضمن فوزًا غير مسبوق بأربع جوائز لألبوم العام، عن الألبوم في برنامج حواري على الإنترنت (بودكاست) مع صديقها ونجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلس وشقيقه جيسون كيلس.

وقالت سويفت، وهي تحمل نسخة غير واضحة من غلاف الألبوم، في مقطع من بودكاست (نيو هايتس) على إنستغرام: “هذا ألبومي الجديد كليًا، حياة فتاة الاستعراض”.

ومن المقرر بث حلقة البودكاست كاملة في الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت غرينتش).

وذكر موقع سويفت الإلكتروني أن الموعد الرسمي لإصدار الألبوم سيُعلن عنه في وقت لاحق.

ونسخة الأسطوانات المصنوعة من الفينيل متاحة للطلب المسبق على موقع سويفت الإلكتروني بسعر 30 دولارًا. أما نسخة الكاسيت فتبلغ تكلفتها 20 دولارًا، بينما يتوفر قرص مدمج يحمل ملصقًا لسويفت بسعر 13 دولارًا.

وأعلنت النجمة عن الألبوم بعد أن اشترت التسجيلات الرئيسية لألبوماتها الستة الأولى في مايو/أيار، ما يمنحها السيطرة على كل موسيقاها بعد نزاع مع شركة التسجيلات السابقة. وحطمت جولة سويفت (ذي إيراس تور) “جولة العصور” الأرقام القياسية بعد تحقيقها إيرادات تجاوزت المليار دولار.

وحققت سويفت (35 عامًا) إنجازات كبيرة في صناعة الموسيقى ودعمت الاقتصادات المحلية من خلال جولة العصور.

