تيل: الإساءات العنصرية لن تحبطني- (تدوينة)

لندن: قال ماتيس تيل، لاعب فريق توتنهام الإنكليزي لكرة القدم، إنه لن يسمح للإساءات العنصرية التي تعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن تحبطه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن تيل (20 عاما) كان هدفا للإساءات العنصرية بعدما أهدر ركلة جزاء لتوتنهام ضمن ركلات الترجيح التي خسرها الفريق أمام باريس سان جيرمان في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

وأصدر توتنهام بيانا أكد فيه أنه يشعر بـ”الاشمئزاز” من تلك الإساءة.

وفي رسالة تم نشرها على “إنستغرام” الثلاثاء، كتب تيل، لاعب المنتخب الفرنسي تحت 21 عاما الذي تحول عقد إعارته من بايرن ميونيخ إلى انتقال دائم في صفقة بلغت 30 مليون جنيه إسترليني (40,5 مليون دولار) في يونيو/ حزيران الماضي :”أردت أن أشكركم جميعا على رسائل الدعم بعد الأيام القليلة الماضية”.

وأضاف: “العنصرية ليس لها مكان في مجتمعنا. فكل يوم هو منحنى للتعلم، وكل يوم هو درس جديد”.

وأكد: “أعلم من أين جئت، من أين بدأت، ولن يحبطني هذا. بالعمل والتواضع يسود الاحترام. شكرا لكم جميعا”.

