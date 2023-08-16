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تيمبر مدافع أرسنال سيخضع لجراحة الرباط الصليبي

منذ ساعة واحدة

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لندن: أعلن أرسنال وصيف بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إصابة المدافع المنضم حديثا للفريق يورن تيمبر بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى وخضوعه للجراحة.
وغادر تيمبر مباراة نوتنغهام فورست في افتتاحية الدوري الممتاز يوم السبت الماضي بعد خمس دقائق من الاستراحة بعدما أصيب بنهاية الشوط الأول.
وانضم مدافع منتخب هولندا إلى أرسنال مقابل 40 مليون يورو (43.68 مليون دولار) من أياكس أمستردام الشهر الماضي.
وقال أرسنال في بيان عبر موقعه على الإنترنت “بعد خضوعه للفحص من قبل الاستشاريين المتخصصين منذ يوم السبت الماضي، نؤكد أن يورين تيمبر تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى.
“يخضع يورن لجراحة في الأيام المقبلة وسيغيب لفترة من الوقت”.
وبذلك يتلقى ميكل أرتيتا مدرب أرسنال ضربة قوية بإصابة المدافع البالغ عمره 22 والذي شارك أساسيا في الفوز بدرع المجتمع بعد التفوق بركلات الترجيح على مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز.
ويحل أرسنال ضيفا على كريستال بالاس يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من الموسم الجديد.
(رويترز)

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