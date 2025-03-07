تيمور جنبلاط معلّقاً على اعتقال قاتل جدّه: انتصرت دماء كمال جنبلاط

لندن- “القدس العربي”: علّق تيمور جنبلاط، رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي”، على اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية لنظام الأسد، والمتهم بالإشراف على اغتيال الزعيم الدرزي كمال جنبلاط عام 1977، قائلًا: “انتصرت دماء كمال جنبلاط على قاتله، ولو بعد حين.. وانتصرت عدالة التاريخ على رصاص الغدر”.

وجاء هذا التصريح عبر حسابه على منصة إكس، بعد أن أعلنت السلطات السورية، مساء الخميس، اعتقال حويجة في مدينة جبلة، في إطار حملة أمنية ضد شخصيات مرتبطة بالنظام السوري السابق.

وكان مصدر في إدارة الأمن العام السوري قد صرّح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن “بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قواتنا من اعتقال اللواء المجرم إبراهيم حويجة، المتهم بمئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد، منها اغتيال كمال بيك جنبلاط”.

يُذكر أن وليد جنبلاط، الرئيس السابق لـ “الحزب التقدمي الاشتراكي”، كان قد علّق على الخبر أمس بمنشور مقتضب عبر منصة إكس، كتب فيه: “الله أكبر”.

(وكالات)