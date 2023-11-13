سياسة | دولي | الولايات المتحدة

تيم سكوت ينسحب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

13 - نوفمبر - 2023

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: أعلن تيم سكوت، الذي كان يسعى للحصول على بطاقة الترشيح الجمهورية في الانتخابات الأمريكية لعام 2024، انسحابه من السباق التمهيدي.

وقال سكوت، الذي أظهر الكثير من الموالاة للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، إنه لن يكون مرشحاً للرئاسة.

وفي وقت سابق، سكوت (جمهوري من ساوث كارولاينا) بترحيل الطلاب الأجانب الذين يحتجون في الجامعات الأمريكية ضد إسرائيل.

وقال سكوت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اليمينية، التي تملكها عائلة مردوخ ” يجب أن يكون هناك عواقب لكل من يشجع فعليا على الإبادة الجماعية  والقضاء على عرق كامل من الناس ودعم الإرهاب وتشجيع القتل”.
وأضاف  “يجب معاقبة هؤلاء الطلاب وينبغي أن تكون هناك بعض العواقب على تلك الجامعات”

وقد أشارت “القدس العربي” في تقرير سابق إلى أن حظوظ سكوت في الفوز تكاد أن تكون معدومة.

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  1. يقول ملاحظ - الجزائر:
    نوفمبر 13, 2023 الساعة 7:15 ص

    حتى ولو رحّل كل العرب والمسلمين من أمريكا بحجة معادة السامية فلن يقتنع الامريكان البيض بأمريكيته ببساطة لأن أسلافه كانوا عبيدا عند الأمريكيين البيض.

    رد

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