تيم والز يقبل رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي الأمريكي لمنصب نائب الرئيس

شيكاغو: قَبِل تيم والز رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي الأمريكي للانضمام إلى القائمة الانتخابية مع المرشحة الرئاسية كامالا هاريس يوم الأربعاء، في الليلة الثالثة من المؤتمر الوطني للحزب.

وقال والز في شيكاغو: “إنه لشرف حياتي أن أقبل ترشيحكم لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة”.

وأضاف: “نحن هنا جميعا الليلة لسبب بسيط وجميل: نحن نحب هذا البلد”.

وفي خطابه، شكر والز الرئيس الأمريكي جو بايدن على “أربع سنوات من القيادة القوية والتاريخية” وكامالا هاريس “على ثقتك بي ودعوتي لأكون جزءا من هذه الحملة الرائعة”.

كما استند في خطابه إلى تجربته كمدرب كرة قدم.

وقال: “نحن في الربع الرابع. نحن متأخرون بفارق هدف ميداني، لكننا في الهجوم ولدينا الكرة. نحن نتقدم نحو الهدف، وبالفعل لدينا الفريق المناسب”.

وأضاف: “كامالا هاريس قوية، كامالا هاريس ذات خبرة، وكامالا هاريس مستعدة”.

واختارت هاريس تيم والز ليكون نائبها في بداية آب/ أغسطس، بعد وقت قصير من انسحاب بايدن من السباق الرئاسي ووتمرير الشعلة إليها.

يشار إلى أن والز (60 عاما) هو حاكم ولاية مينيسوتا منذ عام 2019. ويعتقد محللون سياسيون أمريكيون أن المدرس السابق في المدارس العامة وعضو الحرس الوطني للجيش الأمريكي يمكن أن يساعد هاريس في جذب الناخبين من الطبقة العاملة والتقدميين في منطقة الغرب الأوسط الصناعي، حيث توجد الولايات المتأرجحة الرئيسية.

ومن المقرر أن تلقي هاريس خطابا مهما في المؤتمر مساء اليوم الخميس، وهو ختام كبير للحدث الذي استمر على مدار أربعة أيام بهدف الاحتفال بمرشحي الحزب الديمقراطي وتعزيز زخمهما لبقية الحملة الانتخابية.

وتم تأكيد ترشيح هاريس رسميا للرئاسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر خلال تصويت شكلي يوم الثلاثاء.

(د ب أ)