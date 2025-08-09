رياضة | تقارير رياضية

تين هاغ: رونالدو لم يكن مشكلة بالنسبة لي في أولد ترافورد

منذ 46 دقيقة

لندن: أكد الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي، والحالي لباير ليفركوزن الألماني، أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يكن مشكلة بالنسبة له في أولد ترافورد، رغم نشوب خلافات علنية بينهما، تسببت في النهاية في رحيل الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال.
وعاد رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد في موسم 2021 2022/، ولعب تحت آمرة تين هاغ، لكن التعاون بينهما لم يستمر طويلا حيث رحل النجم البرتغالي عن أولد ترافورد بالتراضي بين الطرفين وانتقل بعدها إلى النصر السعودي.
وقال تين هاغ لشبكة “إي أس بي أن” اليوم السبت “”بالنسبة لي رونالدو لم يكن مشكلة، لم يكن أبدا المشكلة، وأعتقد أن هذا أصبح من الماضي”.
وأضاف “بعد رحيله فزنا بلقبين مع مانشستر يونايتد، أتمنى له كل التوفيق في المستقبل، وأتمنى له حظا سعيدا”.
وقبل المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، أجرى رونالدو مقابلة صادمة انتقد فيها مانشستر يونايتد بشدة كما انتقد مدربه الهولندي.
وقال رونالدو في ذلك الوقت “أشعر بالخيانة، ولدي شعور بأن البعض لا يريدني هنا، لا أحترمه (تين هاغ) لأنه لا يظهر لي الاحترام”.
وأشارت تقارير إعلامية آنذاك، إلى أن تين هاغ أبلغ إدارة مانشستر بأنه يرفض السماح لكريستيانو رونالدو باللعب تحت قيادته مرة أخرى، وتم إنهاء عقد الهداف البرتغالي في النهاية على الفور.
(د ب أ)

