تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد يشكو من الظلم التحكيمي بعد الخسارة أمام وست هام

لندن: بدا إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد محبطا من قرارات حكم مباراة وست هام يونايتد التي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 1 / 2 ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد. صرح تين هاج عبر شبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) “أشعر بالظلم للمرة الثالثة هذا الموسم، كان يجب أن نسجل الأهداف ونتقدم بهدفين أو ثلاثة بعدما خلقنا الكثير من الفرص”. وأضاف “في الشوط الثاني سمحنا لهم بالدخول في أجواء اللقاء، وعندما تتأخر بهدف، فالفريق يكون بحاجة لإظهار شخصيته من أجل العودة للمباراة مجددا ونجحنا في ذلك، ولكن احتسبت ضدنا ركلة جزاء ظالمة”.

وأضاف المدرب الهولندي “لم أر المخالفة بشكل واضح، ولكن في بداية الموسم كانت التعليمات لحكام تقنية الفيديو (فار) بالتدخل في الحالات الواضحة، وهذه الحالة لم تكن خطأ واضح لحكم الساحة”.

وتابع “أنا محبط للغاية، ولكن لا يمكننا فعل شيء، يجب أن نجمع النقاط، وأن نحاسب أنفسنا بسبب عدم استغلال الفرص في مباراة قدمنا خلالها أداء جيدا، فالخسارة بهذا السيناريو تولد شعورا سيئا”.

وأتم مدرب مانشستر يونايتد تصريحاته “لقد تحدثت بالفعل مع الحكام، ولكن لا مجال للتراجع عن القرار، وهذا وارد في كرة القدم، إنها المرة الثالثة التي أشعر فيها بالظلم هذا الموسم، مما يؤثر على فريقنا ونتائجه وترتيبه في جدول المسابقة، إنها ظاهرة ليست جيدة”.

(د ب أ)