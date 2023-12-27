تين هاغ يأمل تعديل مسار مانشستر يونايتد مع عودة الغائبين

لندن: يأمل إريك تين هاغ، مدرب فريق مانشستر يونايتد، أن تساعد عودة اللاعبين الأساسيين في الأسابيع المقبلة فريقه على تحقيق الثبات المأمول بعد الفوز المذهل، الذي حققه أمس الثلاثاء 3 / 2 على ضيفه أستون فيلا، ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وقلب مانشستر يونايتد تأخره صفر / 2 أمام أستون فيلا في الشوط الأول، إلى انتصار ثمين ومستحق 3 / 2 في المرحلة الـ19 للمسابقة على ملعب (أولد ترافورد)، ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس بترتيب البطولة.

كان هذا هو الفوز الثاني فقط ليونايتد في سبع مباريات لعبها في الشهر الجاري، الذي عانى خلاله من غياب العديد من نجومه مثل ليساندرو مارتينيز وكاسيميرو وماسون ماونت وتيريل مالسيا، ومن المقرر أن يعودوا جميعا الشهر القادم مع فيكتور ليندلوف، حيث يتطلع تين هاغ لعودتهم.

وقال تين هاغ “في كثير من الأحيان يتعين علينا تغيير الفريق. أنت لا تحصل على الروتين. نحن نعلم أن كرة القدم تدور حول الأداء القوي والثبات، ونعلم أنه يتعين علينا اتخاذ خطوة نحو ذلك، لكنني متأكد من أنه عندما يكون لدينا المزيد من اللاعبين المتاحين في المراكز الرئيسية، سنحصل على المزيد من التناغم في الأداء”.

وشارك ماركوس راشفورد أساسيا لأول مرة منذ 2 كانون الأول/ديسمبر الحالي، بعد أن فقد مكانه في القائمة الأساسية للفريق في ظل تألق أليخاندرو جارناتشو قبل أن يؤخر المرض عودته.

وبدا المهاجم الإنكليزي في حالة جيدة خلال اللقاء، حيث سدد أكثر من كرة تجاه الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا قبل أن يصنع الهدف الأول الذي أحرزه جارناتشو، الذي أضاف أيضا الهدف الثاني، فيما تكفل راسموس هويلوند بإحراز الهدف الثالث ليونايتد.

وأضاف تين هاغ في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) “أعتقد أن راشفورد لعب بشكل جيد للغاية. لقد كان مريضا وخاض مباراة أو اثنتين حيث فضلنا أن نلعب بجارناتشو على الجانب الأيسر لكنه استحق ذلك. هناك منافسة داخلية في الفريق”.

وأوضح المدرب الهولندي “(يوم الثلاثاء) لعبنا بأليخاندرو في الجانب الأيمن، يمكن أن يكون هذا حلا، يمكن أن يكون سلسا، لكن راشفورد يمكنه أيضا اللعب في الجانب الأيمن”.

كان السير ديف برايلسفورد مدير الرياضة في شركة (إينيوس)، التي حصلت على 25% من أسهم نادي مانشستر يونايتد مؤخرا، يتابع المباراة من الملعب، بينما يستعد جيم راتكليف، رئيس مجلس إدارة الشركة، للسيطرة على عمليات كرة القدم بالنادي بموجب شروط استثماره، وقد خفف الفوز بعض الضغوط المتزايدة على تين هاغ.

ويظل استثمار راتكليف خاضعا لتصديق رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، لكن الوثائق التي نشرتها بورصة نيويورك تظهر أن تأثير شركة (إينيوس) سيكون محسوسا على الفور.

(د ب أ)