تين هاغ يلوم لاعبي مانشستر يونايتد ويستبعد إقالته بعد الخسارة أمام توتنهام

مانشستر: انتقد إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد لاعبيه بعد الخسارة أمام توتنهام هوتسبير بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الأحد.

صرح تين هاغ عبر قناة (بي بي سي) البريطانية عقب اللقاء “لقد استقبلنا هدفا مبكرا بعد ثلاث دقائق تسبب في تغيير أفكارنا، وللأسف وقع اللاعبون في نفس الخطأ الذي وقعنا فيه بمباراة تفينتي في الأسبوع الماضي”.

وأضاف “لقد توترنا وفقدنا القدرة على الاستحواذ والتحرك بشكل جيد، وكان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، وأن نتحلى بالهدوء بعد استقبال هذا الهدف المبكر”.

وأشار المدرب الهولندي إلى أن لاعبيه أهدروا أكثر من فرصة سواء عندما كان الفريق مكتملا أو بعد طرد البرتغالي برونو فرنانديز في الدقائق الأخيرة بالشوط الأول.

وتابع “لقد غيرت البطاقة الحمراء مسار المباراة حيث كنا متأخرين بهدف، وأصبحنا 10 لاعبين مما جعل المهمة أصعب، ولا أعتقد أن الطرد مستحق، ولكن القرار قد اتخذ”.

وبشأن مصيره مع الفريق بعد الخسارة الثقيلة على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد، شدد تين هاغ “لا أفكر في الإقالة على الإطلاق، لقد اتخذنا جميعا قرارا بالبقاء معا، أنا وملاك النادي والجهاز الفني واللاعبون، وذلك بعد مراجعة واضحة لكافة الأمور”.

واختتم مدرب مانشستر يونايتد تصريحاته قائلا “يجب أن نتعامل بمرونة، وضرورة العمل على تحسين الأداء والتركيز على الاستعداد للمباراة القادمة لتقديم مستوى أفضل”.

(د ب أ)