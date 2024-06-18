ثالث أيام العيد.. شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية مكثفة على غزة.. ومجزرة جديدة في خيام النازحين بالمواصي – (صور)

غزة: استشهد العديد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، الثلاثاء، في قصف إسرائيلي مكثف استهدف جميع محافظات قطاع غزة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وأفاد مسعفون فلسطينيون، بأنهم انتشلوا شهيداً وعددا من المصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين في الحي السعودي غربي رفح، جنوب القطاع.

كما نسفت القوات الإسرائيلية عشرات المنازل في الحي السعودي، فيما تواصل الآليات المدفعية قصف الحي منذ صباح الثلاثاء.

#عاجل| انتشال 4 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو صفية الشارع الثاني بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة pic.twitter.com/6CganAKSeU — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 18, 2024

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، في قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيام النازحين في المواصي، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، واندلاع حرائق في الخيام، مع أنباء عن وقوع مجزرة في المنطقة.

🔴 صور .. شهـ.ـداء وإصابات جراء قصف الاحتلال الجوي والمدفعي لخيام النازحين في منطقة المواصي غرب رفح pic.twitter.com/dsJNNuR94G — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 18, 2024

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلا لعائلة أبو صفية بحي الشيخ رضوان، شمالي مدينة غزة، ما أسفر عن اشتعال النيران في المكان وارتقاء العديد من الشهداء والجرحى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد شهود عيان بأن طائرات إسرائيلية قصفت منزلين لعائلتي الراعي والمدهون في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، ومنزلا ثالثا لعائلة حرب في مخيم البريج (وسط)، ودمرتها بشكل كامل.

وقالت مصادر طبية في “مستشفى شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح (وسط)، إن 13 قتيلا وعددا من الجرحى معظمهم أطفال ونساء وصلوا المستشفى بعد قصف الطائرات الإسرائيلية للمنازل الثلاثة.

وأوضح الشهود أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت أنقاض المنازل المستهدفة وتحاول طواقم الإنقاذ انتشالهم بصعوبة في ظل نقص الإمكانات اللازمة.

كما استشهد فلسطينيان في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المدنيين غرب محافظة وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخر في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف شارع الصحابة وسط المدينة، وفق مصادر طبية في “المستشفى المعمداني”.

واستشهد فلسطيني آخر بإطلاق نار من طائرة مسيرة في سوق شارع الصحابة، حسب المصادر الطبية نفسها.

واستشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وفق مصادر طبية في مستشفى “غزة الأوروبي” بالمدينة.

وبمدينة رفح يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بشكل مكثف، ووفق مصادر طبية في مستشفى “غزة الأوروبي” استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق المدينة وتم نقله إلى المستشفى.

فيما تواصل الآليات المدفعية والطائرات الإسرائيلية منذ فجر الثلاثاء، تنفيذ غارات متواصلة على مناطق متفرقة في رفح خاصة حي تل السلطان غرب المدينة، حسب شهود عيان.

◾صور .. دمار كبير في شارع مسجد الفاروق بمخيم الشابورة في رفح جرَّاء القصف الإسرائيلي عليه pic.twitter.com/O3SW6pScQS — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 18, 2024

وتتمركز الآليات العسكرية الإسرائيلية على طول محور فيلادلفيا الحدودي بين رفح ومصر، وفي كافة مناطق جنوب المدينة ومعظم مناطقها الشرقية (بلدة الشوكة وأحياء السلام والجنينة وقشطة) ووسطها (مخيما يبنا والشابورة ومنطقة تل زعرب) وغربها (الحي السعودي ومنطقة مقبرة تل السلطان).

ولم تتوقف الغارات الإسرايلية على جميع محافظات قطاع غزة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ما أسفر عن ارتقاء عشرات الفلسطينيين بين شهيد وجريح، حسب مصادر طبية وشهود عيان.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا على غزة خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

وتواصل تل أبيب حربها متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

(الأناضول)