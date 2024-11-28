ثاني أيام وقف النار.. إسرائيل تمنع الاقتراب من 10 قرى لبنانية 

إسطنبول: حذر الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، اللبنانيين من الاقتراب من 10 قرى جنوب البلاد، وذلك في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار مع “حزب الله”.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس: “بيان عاجل إلى سكان لبنان حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري”.

وتابع: “يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط، يعرض نفسه للخطر”.

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم، بتعرض بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل لقصف مدفعي إسرائيلي.

ووفق “الوكالة الوطنية للإعلام” فقد “تعرضت بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل ليلا، لقصف مدفعي معاد”.

بدوره، ذكر موقع “النشرة” اللبناني أن “أصوات إطلاق نار مستمر تسمع منذ فجر اليوم في مارون الراس، ومناطق أخرى بجوار عيترون محيط المالكية” في جنوب لبنان.

(وكالات)