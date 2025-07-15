سياسة | دولي

ثاني حزب ديني خلال ساعات.. “أغودات إسرائيل” ينسحب من حكومة نتنياهو 

منذ 38 دقيقة

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القدس: أعلن حزب “أغودات إسرائيل” الديني انسحابه من حكومة بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بعد ساعات من خطوة مماثلة اتخذها شريكه حزب “ديغيل هتوراه”، وذلك على خلفية أزمة تجنيد الحريديم.

ويشكل الحزبان معا تحالف “يهدوت هتوراه” الذي لديه 7 مقاعد بالكنيست (البرلمان)، ما يترك للحكومة 61 مقعدا من أصل 120، وهو الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على بقائها.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: “عقب إعلان ديغيل هتوراه، أعلن فصيل أغودات يسرائيل انسحابه من الحكومة والائتلاف”.

ويمثل تحالف “يهدوت هتوراه” المتدينين الإسرائيليين “الحريديم” من ذوي الأصول الغربية.

وجاءت الاستقالة على خلفية عدم تقديم الحكومة مشروع قانون يسمح للمتدينين الإسرائيليين بالحصول على استثناءات من الخدمة العسكرية، وفق الصحيفة.

في السياق، قال القناة 12 الإسرائيلية، إن حزب “شاس” الديني يعتزم أيضا الاستقالة من حكومة نتنياهو الخميس، على خلفية أزمة تجنيد الحريديم.

( الأناضول)

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