ثقافة الإنكار والعقل التآمري تمجد نهج الاغتيال!

لا توجد دولة في العالم مدمنة على أسلوب الاغتيال في سياستها الأمنية الداخلية والخارجية مثل إسرائيل، حيث تحول الى ثقافة عضوية تلازم سيرتها الذاتية، وبما أن لحكاية قيامها شجونا متصلة بإنكار الآخر وبأثر رجعي يمتد لما قبل 1948 وأبعد من وعد بلفور 1917 ويتجاوز عمر مؤتمر الحركة الصهيونية الأول المنعقد في بازل 1897، الى مارتن لوثر وحركة الإصلاح الديني التي طالبت بحل العقدة اليهودية وذلك بإبعاد أصحابها عن أوروبا ومجتمعاتها المسيحية للخلاص من شرور معتقداتها المنحرفة، ثم بروز تيار المسيحية الصهيونية في منتصف القرن 19، بهدف تجميع اليهود في مسقط التوراة تحقيقا لنبوءاته بعودة المسيح، وذلك قبل الصهيونية اليهودية التي ظهرت في نهاية القرن 19 مع ولادة حركة عشاق صهيون لتنظيم هجرات العودة الى فلسطين عام 1882!

مارتن لوثر

استمرار إنكار نبوة السيد المسيح من بعد التآمر عليه واغتياله، رسخ معتقدا عند البابوية الكاثوليكية فيما بعد، بوجوب إلزام الحاخامات اليهود بإقرارهم بالذنب والتطهر منه بالتعميد، وعندما أنكروا الفعلة، تصاعد الغيظ منهم وعليهم، وزادت عزلتهم التي فرضوها على أنفسهم، ولما ظهر “نبي الألمان” مارتن لوثر بدأ بكتاب “المسيح ولد يهوديا” وانتهى لضرورة نفي اليهود إلى حيث منبع التوراة للخلاص منهم قبل عودة المخلص، حسب كتابيه ” اليهود واكاذيبهم ” و”نفاق اليهود” لكنه ومن حيث لا يعلم ساهم عرضيا في نشوء الصهيونية المسيحية عندما اعتبر التوراة مقدمة للإنجيل وطالب بدمج العهدين بكتاب مقدس واحد دون تمحيص بما هو دافع للتهويد وليس العكس!

التآمر أساس الملك

العقل الذي يبطن التآمر القهري، ويخشى الاندماج المؤدي لفقدان وهم التفوق المزمن في أبعاده التاريخية والنفسية، يتغلغل في اللاشعور لنخب تتصهين بالاستثمار بخرافة القداسة اليهودية والوعد الإلهي حيث التسيد على الشعوب التي تزامن مشروعهم، وشرعنة نزع ما بين إياديها من أرض وخير باغتيال ثقافتها وروحها، ومن منطلق تصادمه مع مقاومة الأغيار، يتمسكنون بالانعزال، حتى تحين الفرصة المؤاتية بالتحالف مع الأقوياء الذين يجدون في التخادم معهم مصدرا للرزق الاستعماري، الذي وجد في تلفيق الوطن القومي لليهود، كمستوطنة محمية، تعزيزا للتواجد الغربي في قلب المشرق العربي، لب العالم، وتشتيتا لمقومات نهوضه، إضافة الى جعلها خلاصا من عقدة اليهود في أوروبا!

الاغتيال مهما كان مكلفا لكنه يبقى أقصر الطرق للنيل من الهمم المعاكسة وإرباكها وهو ليس إلا استباق وإشغال تكتيكي يجنب القائمين عليه المواجهات الحاسمة، وبعضه مقدمة وجس نبض لردود الافعال، لقياس مناعة الخصوم تجاه منازلة الترويض المتدرج!

وأثبتت التجربة الإسرائيلية أنها تستسهل الاغتيال لأنها متيقنة من الإفلات من الحساب، ولأن تبعاته ليست مكلفة، لاسيما وأنها تعتبر الفشل في تحييد المقاومين لمشروعها بالترغيب أو الترهيب دافعا شرعيا للنجاح في استخدام سلاح الاغتيال الكاتم والمكتوم، كمخرج وقائي برخصة سماوية لا تنتهي صلاحيتها حتى حلول اليوم الموعود حسب منطق التلمود الذي عززته نزعة الأسفار المحلقة بنرجسية التقديس، إذا جاء شخص ما ليقتلك، قم وأقتله اولا، وهذا ما يراه حاخامات الصهيونية الدينية قبل قيام إسرائيل وبعدها، حيث ينتقون فعل الإبادة المسطرة بحكايات أسفار الخرافة وحروب الأوثان والمعاصي ليسقطوها على الحاضر تحت عنوان سفر أشعيا “اقتلوهم جميعا حتى الرضع منهم” وقولهم في سفر ميخا: قومي ودوسي يا بنت صهيون لأني أجعل قرنك حديدا وأظلافك أجعلها نحاسا فتسحقين شعوبا كثيرين.

اغتيال بلا حدود

يقول رونين برغمان صاحب الكتاب الاستقصائي، أقتل أولا: التاريخ السري للاغتيالات المستهدفة في إسرائيل، الصادر 2018، أن أكثر من 2700 عملية اغتيال في تاريخ إسرائيل الحديث القائم منذ 70 عاما دفع في بعض الأحيان الساسة الإسرائيليين إلى تجنب القيادة الحقيقية والدبلوماسية، لقد شعروا أنه في متناول أيديهم هذه، الأداة، التي تمكنهم من خلالها وقف التاريخ، يمكنهم من تحقيق أهدافهم بالاستخبارات والعمليات الخاصة وليس بالتوجه إلى الحنكة السياسية والخطاب السياسي!

لم يسع برغمان الخوض في المحددات الأخلاقية والقانونية التي تغتالها إسرائيل مع كل عملية إعدام لا مشروعة لمقاومين أو أبرياء أو أسرى يشتبه بهم الموساد أو الشاباك كأعداء محتملين، أنها البربرية بعينها أن تقتل وتقتل ليس دفاعا عن النفس كما يزعمون، وإنما كنوع من الإبادة الانتقائية، والاجتثاث والإزاحة لضمان استمرار الاحتلال والاستيطان، حتى تحول فعل القتل الإسرائيلي إلى حرفة غريزية لا يستر عورتها إلا الغطاء الأمريكي المنتشي بهمجية القوة الفاحشة!

الاغتيال عقيدة

الاغتيال ليس بدعة إسرائيلية، فهو واحد من أقدم أدوات الصراعات العنيفة في التاريخ، السياسية منها وغير السياسية، لكن إسرائيل تتبناه كعقيدة وجودية، سياسية أمنية استباقية تناسب حاجتها لسد نقص التفوق الطبيعي للخصم أو للخصوم، لأنهم في حالة إسرائيل مقاومون بالفطرة لمشروعهم غير الشرعي، وممتدون ومحتملون داخل وخارج الميدان المباشر للنزال، فالمحيط لا يجانسهم ويعتبرهم دخلاء مغتصبين، وما اغتيالات إسرائيل لعلماء عرب ومسلمين في الفيزياء النووية إلا عينة لهذا القلق السيكوباتي الذي يؤدي أحيانا الى اضطراب في التمييز بين المعقول واللامعقول بين التكتيكي والاستراتيجي، امتلاك الباكستان للسلاح النووي رغم بعدها الجغرافي جعلها في نوبة صرع، وهي تقلق من أي مصدر حقيقي للقوة والاستقرار والتنمية في بلاد العرب والمسلمين من المحيط للخليج ومن دون استثناء، حتى مع الدول التي طبعت معها حد التواطؤ !

قبل تفعيلها آلة الاغتيال، تُفعل مجسات التجسس كمدخل استخباري، وبوصلة لتحديد الهدف لليد الطولى التي ستجز العشب، وتعدم مثيري القلق الذي يلازمها دون توقف!

استحالة اغتيال فلسطين

موت إسرائيل حتمي فالجسد المصطنع بتركيبة تجمع بين الاستنساخ وزرع الأعضاء غير قابل للتجدد الطبيعي ناهيك عن روحها المريضة، على عكس فلسطين روح نقية وجسد طبيعي ولا بتجدده مهما طاردوه أو نالوا من نسله فهو قادر على التعويض!

فلسطين ليست مجرد أرض وشعب وزيتون وزعتر وبرتقال وكنيسة قيامة ومسجد أقصى، ولا مجرد بحر ونهر وأغوار، وأصبع مرفوع في شمال الجليل، ومثلث فيه العجب، بئر للسبع ونافذة بحرية هي أم الرشراش، ولا مجرد مدن سابقت بريحها، ريح التاريخ، أريحا، والقدس زهرة المدائن، ويافا وحيفا وعكا والناصرة وأم الفحم وعسقلان وصفد وجنين وطولكرم ونابلس والخليل ورام الله، ولا مجرد غزة بكل أحشائها وبيوتاتها العصية على الموت، بيت حانون وبيت لاهيا وغزة المدينة وخانيونس ورفح، هي كل هذا معطر ومؤطر بروح ترفرف في سماء أرضها وفي أعمق أعماقها، عطر ليس مثله عطر، عطر أهل الدار وأنفاسهم، عطر القصائد والدبكة، روح لا تموت لموطن هو الجمال والجلال، وطن يقرأ باسم الفدائي، وطن ينادي ويشد على الأيادي، وطن يقسم بدماء الأطفال المبادة والبطون الخاوية، لن ينعم المحتل يوما في فلسطين وطن مكتوب على جبينه، حصريا فلسطين، فأين إسرائيل من كل هذا؟

قبل قيام إسرائيل، وقبل قيام أجهزة الموساد والشاباك، كانت عصابات الهاغاناه وشتيرن والأرغون لا تكتفي بالفلسطينيين اغتيالا وبطشا وإنما تجاوزتهم إلى المبعوثين الأمميين والمراقبين الدوليين والشخصيات المحايدة وحتى من البريطانيين الذين انتقدوا الممارسات الصهيونية، إنها ترهب كل من يشهد عليهم أو ينتقد ممارساتهم ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الفلسطينيين، بغرض إرهاب الأكثرية وتهجيرها والاستيلاء على الأرض، 1920 تأسست الهاغاناه التي أصبحت بعد عام 1948 نواة للجيش الصهيوني، وكانت هي المسؤولة عن اغتيال الوسيط الأممي الكونت فولك برنادوت، كما كانت منظمة شتيرن ضالعة بعملية اغتيال اللورد موين عام 1944، كانت هذه المنظمات تحرص على أن تكون مطلقة اليد ومن دون مساءلة، ومن يعترض فمصيره الإعدام، وفي عام 1949 أي بعد قيام إسرائيل أسس بن غوريون مؤسسة الاستخبارات الإسرائيلية الموساد، إضافة لجهاز الأمن العام، الشين بيت، الشاباك، وكلا الجهازين كانا مسخرين لملاحقة الفلسطينيين في الداخل والخارج، إضافة للمناصرين داخل وخارج فلسطين، وقد مول الجهازين ووفر لهما كل الكفاءات والصلاحيات التي تجعلهما، أقوى آلة اغتيال في التاريخ، حسب رونين برغمان الذي أقر أن الجهازين وبرغم إنجازاتهما المذهلة في تصفية المقاومين وقادتهم أينما كانوا إلا أنهما نجحا تكتيكيا وفشلا استراتيجيا، وهما قد يردعان بعض الوقت لكنهما لا يمكن أن يردعا طول الوقت!

ولو اجتمعت صفوة استخبارات العالم ستعجز عن إيقاف التدفق من المصدر، فالمقاومة متجددة على الدوام كالخلايا الجذعية في الجسد، وهي تعوض تلقائيا الخلايا الميتة أو المعدومة، وحيث يفعل قانون نفي النفي فعله، سيكون التحدي مصحوبا بالاستجابة، وفلسطين باقية بقاء الحياة!

كاتب عراقي