ثقافة المقاومة تكسر عهود الانكسار والتشظّي

لقد سادت ثقافة العقم واستراتيجية الإلغاء في زمن النفاق العالمي وعصر الالتفاف والازدواجية. مع ذلك المقاومة في فلسطين أعادت العالم إلى الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وحق تقرير المصير، ووجهت الشعوب الغربية خاصة نحو قضية حاول صناع القرار هناك طمسها وقلب معادلة الحق والباطل والضحية والجلاد. يحدث ذلك في وقت كرهت فيه شعوب المنطقة التأرجح المستمر للشرق الأوسط بين توقه إلى تنمية اقتصادية وسيادة قرار غير ناجزة، ورغبة الغرب في إخضاع الإقليم لسيطرته والمضي في تصفية القضية الفلسطينية.

ما يشغل الإسرائيلي كان دوما عدائية الحالة العربية، وعدم تقبّلها والدفع باتّجاه تفكيكها إلى طوائف وخلق مشاكل سياسية وانقسامات بينية. وساعد على ذلك مع الأسف إفلاس منظومة الحكم السياسي في أغلب دول المنطقة، الأمر الذي انتهى بهم إلى إخفاق ذريع في بناء المشروع الوطني الديمقراطي ورديفه المشروع القومي العربي بما يعنيه من استراتيجيات مشتركة واسترجاع الحق الفلسطيني المسلوب.

في سياق حرب الإبادة المتواصلة على غزة بفعل الدعم الأمريكي، يبدو أنّ الصّهيونية الأمريكية أكثر خطورة من الصهيونية الإسرائيلية، لأنّها قائمة على تخيّل أنّ الفلسطينيين ليسوا موجودين على الإطلاق، وعلى أنّه يمكن معاملتهم بوصفهم ميكروبات، وفي أحسن الأحوال بوصفهم مجرّد رواية أيديولوجية، تماما كما فعلوا مع السكان الأصليين لأمريكا. من يدعم ما تكرره إسرائيل من حملة إبادة وتطهير وعملية تهجير على شكل نكبة ثانية أمام أنظار العالم الذي يدعي حقوق الإنسان ويتكلم عن القانون الدولي؟ عندما نجد أنّ أقوى داعمي إسرائيل وحلفائها، هي دول قامت على الاستعمار والاستيطان وطرد السكان الأصليين، حينها ما من داع للاستغراب من الجريمة المشتركة وتشجيع الإرهاب والنازية. العالم الغربي يقف في صف إسرائيل بسياسته وإعلامه، ولا مواقف عملية من قبل العرب تجاه قضية الأمة. يبدو أنّ ما يهم الحكام العرب هي مصالحهم الخاصة.. ثرواتهم وسلطتهم وهيمنتهم وسيطرتهم. يضطرون أحيانا، وتحت ضغط الجماهير، لإظهار الاهتمام بالفلسطينيين بهدف الحفاظ على هدوء شعوبهم التي تعتبر هذه القضية مهمة. هناك نوع من التحالف الضمني بين دول عربية معروفة وإسرائيل منذ سنة 1967، وهي السنة التي شهدت فيها سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إسرائيل تغييرا جذريا، قبل ذلك كان هناك التزام أمريكي، ولكن ليس بهذا التطرف الذي أتى فيما بعد ويتواصل حتى اليوم. لم ينجز القرن الأمريكي الأهداف المتعالية التي وضعها له أوليغارشيون كثيرون، لكنّه أثبت أنّ مساعي حكم العالم بالقوة محكومة بالفشل. إنّ المهمة المطروحة في السنوات المقبلة مع الحضور القوي لروسيا والصين لن تكون خلق قرن أمريكي جديد، بل خلق قرن عالمي، قرن لا تقيَّد فيه القوّة الأمريكية فحسب، بل تُقلَّص، وتكرس فيه كلّ أمة نفسها لحل المشكلات التي تهدّدنا جميعا، والفضل في ذلك سيعود في جزء كبير منه إلى المقاومة التي تحمي شرف الأمة وكبريائها بعد أشهر من حرب همجية، تحظى بدعم قوى عظمى غربية، يصنف في سياقها الإرهاب وفق رؤية معيارية ليصل الأمر إلى اعتبار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية إرهابا، وهو أمر مفهوم لأنّه يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة والعالم الغربي.

مظاهرات حاشدة لدعم فلسطين، تطالب بوقف الحرب على غزة تغزو العواصم الغربية التي دعم رؤساؤها إسرائيل، وباركوا مجازرها وجرائمها ضد الإنسانية بأسلحة محرمة دوليا

تصنيف فعل المقاومة بأنّه فعل إرهابي وإدراج حماس وحزب الله والجهاد ضمن قائمة الإرهاب، إنّما هي مساع أمريكية إسرائيلية تهدف لتقويض النزعة الجهادية نحو التحرّر بالنسبة للشّعب الفلسطيني، وعموم الشعب العربي والإسلامي. وتنقاد دول تابعة وذليلة لمثل هذا التصنيف الأمريكي، ولمثل تلك المعيارية في تعريف الإرهاب والإطلاقية المشوّهة التي تعمي هؤلاء عن تنسيب الأشياء. ألا يرون جماهير شعوبهم الذين يخرجون إلى الشوارع رفضا لتوجهات حكوماتهم ودعما لفلسطين، بالتأكيد أشد ما يزعجهم هو عدم اكتراث النخب الحاكمة بأي مؤسسات أو أعراف سياسية أو قواعد دبلوماسية. وهو ما يقوّض سياسة القيم التي كانت ولا تزال المحكّ القوي في تصحيح النظام السياسي الأمريكي والغربي بالنسبة لهذه الشعوب التي تصنع الرأي العام في مشهد غير مسبوق. لقد لخصها ألبرت أشفيتزر بالقول: لقد خدعتنا مظاهر التقدّم في المعرفة والقوّة، فلم نفكّر في الخطر الذي نتعرّض له من جرّاء تضاؤل القيمة التي نعطيها للعناصر الروحية في بناء الحضارة.. وهكذا انحدرنا إلى حال من عدم المدنية والافتقار إلى الإنسانية، وهذه أوضح حقيقة عن تاريخ الحضارة. ماذا تقول لنا هذه الحقيقة؟ إنّها تقول إن ثمّة ارتباطا وثيقا بين المدنية والنظرة الكونية، والحضارة حصيلة نظرة في العالم أخلاقية متفائلة». فعلا لن يكون أمامنا سوى «عالم واحد أو لا شيء على الإطلاق». مظاهرات حاشدة لدعم فلسطين، تطالب بوقف الحرب على غزة تغزو العواصم الغربية التي دعم رؤساؤها إسرائيل، وباركوا مجازرها وإرهابها وجرائمها ضد الإنسانية بأسلحة محرمة دوليا. حركة شعبية تجتاح العالم ضد حكومات متواطئة مع الاستهداف الممنهج الذي يعبر عن الدموية والفاشية حتى للأماكن التي اعتقد أهل غزة أنها آمنة، بما فيها المستشفيات. ما يجري في مستشفى الشفاء يندى له جبين الإنسانية التي تشاهد العربدة الصهيونية بلا اكتراث. قد لا يكون مستغربا دعم الغرب للجرائم والإرهاب الصهيوني، فلا يمكن تبسيط المسار المتصاعد لليمين المتطرف في الولايات المتحدة وأوروبا. فعلى عكس الموجات المتتالية بين حقب الليبرالية والواقعية التي شكلت تحولات السياسة الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، يشكل انحياز الغرب وأمريكا تحديدا للفاشية الصهيونية انجراف الولايات المتحدة نحو مسار غير مسبوق من التطرف. وللأسف، خرجت سياسات هذه الدول بكل وضوح عن مسار ديمقراطية ليبرالية عمادها حقوق الإنسان إلى طريق مظلم متعثر يحكمه الغموض والعزلة والعنصرية وكراهية الأجانب. لقد ارتفع نجمهم وسيهوى مثل المدّ والجزر، خلّفوا دائما وراءهم البؤس والدمار والموت. هم يستغلون مشاعر الإحباط والغضب التي تولد في مجتمع منحلّ. يقدّمون وعودا رائعة لن يستطيعوا أبدا الوفاء بها. يشوّهون الضعفاء ككبش فداء، وينشرون خطاب الكراهية والعنف. وهم يطالبون بعبادة إلهية لهم، ويستهلكون الفئات المحكومة.

أضاع العالم بوصلته الأخلاقية، واتّضحت الأمور بشكل جليّ تماما عندما نجد أمريكا، وهي من أكبر الدول في العالم والتي صدّعت رؤوسنا مناداة بالحرّية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكنّها تساند بشكل مطلق كيانا استيطانيا قام باغتصاب الأرض ويرتكب أبشع المجازر، ويواصل إبادة شعب دون رادع أو أدنى التزام بالقوانين الدولية أو الأعراف الإنسانية. ومع الأسف العرب يشتركون في جريمة التخاذل والتقصير. لقد انكشف الإطار الأيديولوجي الأمريكي الإسرائيلي، الذي لم يكن ليقبل يوما بحقوق الفلسطينيين، السؤال: متى يلتف العرب حول قضيتهم المركزية، ويتداركون مسارات تخاذلهم وما انتهى إليه مصير الشعب الذي يتمّ ازدراء حياته بشكل مشين، بعد أن تُرك وحيدا لا يسمع نداءه أحد ولا يصل صوته إلى مسامع أحد، يجابه طغيان المحتل وداعميه، وتكسر مقاومته العظيمة عهود الانكسار، وتدعو إلى التخلص من ثقافة الهزيمة؟

كاتب تونسي