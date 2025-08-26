منوعات

“ثقافة لتبييض الجرائم”.. أوكرانيا تندد بمشاركة المخرج الأمريكي الشهير وودي آلن في مهرجان روسي 

26 - أغسطس - 2025

المخرج الأمريكي وودي آلن في مهرجان البندقية السينمائي الثمانين في. 4 سبتمبر 2023. ا ف ب

حجم الخط
0

كييف: نددت أوكرانيا، الإثنين، بمشاركة المخرج الأمريكي الشهير وودي آلن، عبر الفيديو، في مهرجان سينمائي بموسكو، معتبرةً ذلك “إهانة” لضحايا الغزو الروسي.

وتحدث المخرج البالغ 89 عامًا، والذي تبرأ منه عددٌ كبير من العاملين في مجاله بسبب اتهامات بالاعتداء الجنسي على ابنته بالتبنّي، الأحد، في فعالية عبر الإنترنت، خلال أسبوع موسكو السينمائي الدولي.

ووصفت وزارة الخارجية الأوكرانية مشاركته بأنها “عارٌ وإهانة لتضحيات الممثلين وصانعي الأفلام الأوكرانيين الذين قُتلوا أو جُرحوا على يد مجرمي الحرب الروس”.

ودانت الوزارة وودي آلن لأنه “اختار غض الطرف عن الفظائع التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا”، معتبرة أنه لا ينبغي أبدًا “استخدام الثقافة لتبييض الجرائم”.

وتدعو أوكرانيا، التي أطلقت روسيا غزوًا على أراضيها، في شباط/فبراير 2022، إلى عزل موسكو التام في الساحة الدولية، بما في ذلك في مجالي الثقافة والرياضة.

لذلك، تُدين كييف بشدة مشاركة شخصيات غربية في فعاليات في روسيا، وهو أمر لا يزال يحدث بشكل نادر منذ بداية الحرب.

وقد أدار المؤتمر الذي شارك فيه وودي آلن المخرج الروسي فيودور بوندارتشوك، المؤيد للرئيس فلاديمير بوتين.

خلال هذه الجلسة، صرّح وودي آلن بأنه سيفكر في التصوير في روسيا إذا عُرض عليه ذلك، وفق تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية “ريا نوفوستي”.

وقال: “لو وُجدت مثل هذه العروض، لجلستُ وفكّرتُ في سيناريو يُعبّر عن الرفاه الذي يُمكن الشعور به في موسكو وسانت بطرسبرغ”.

ووفقًا لوكالة “ريا نوفوستي”، تحدّث وودي آلن عن زيارة “غير ممتعة” قام بها إلى البلاد خلال فترة الاتحاد السوفياتي، لافتًا إلى أنه منذ ذلك الحين “تغيّر كل شيء، وأصبحت روسيا رائعة”.

ويُعرف عن وودي آلن، أحد أرباب الكوميديا والسخرية الاجتماعية، أنه نادرًا ما عاد يُصوّر أعمالًا له في الولايات المتحدة.

وقد بات منبوذًا بصورة شبه كاملة من أوساط السينما في الولايات المتحدة منذ اتهمته ابنته بالتبني ديلان فارو بالاعتداء عليها جنسيًا عندما كانت طفلة.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ستارمر يتهم بوتين بـ”تخريب الآمال بتحقيق السلام” في أوكرانيا بعد ضربات كييف
منذ 4 ساعات
أسقف أرثوذكسي يعتذر لمن تضرر من لقائه مع بوتين
27 - أغسطس - 2025
زيلينسكي يشترط لقاء بوتين بالضمانات الأمنية الغربية
21 - أغسطس - 2025
بابا الفاتيكان يدعو إلى صوم يوم الجمعة من أجل السلام في الشرق الأوسط وأوكرانيا
21 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية