ثلاثة إسرائيليين من “غلاف غزة” قُتل آباؤهم وأمهاتهم في الحرب: نعم لاعتقال نتنياهو

الناصرة- “القدس العربي”: دعا ثلاثة إسرائيليين قتل آباؤهم وأمهاتهم داخل منازلهم في السابع من أكتوبر إلى رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني. ويرى هؤلاء أن أوامر محكمة الجنايات الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت تعكس عمق الأزمة الأخلاقية والسياسية في إسرائيل اليوم.

في مقال مشترك نشرته صحيفة “هآرتس” اليوم الإثنين، يؤكد الإسرائيليون الثلاثة يونثان زايغن، يعقوب غودو، وماعوز يانون، من سكان بئيري، ناتيف هعشراه، وكسوفيم في منطقة “غلاف غزة”، أن فقدان الأعزاء يبعث فيهم أحيانًا مشاعر غضب ورغبة بالانتقام، لكنهم يرفضون هذه المشاعر ويشدّدون على أن الانتقام ليس خيارًا لديهم، لأنه “أخلاقيًا واستراتيجيًا لا يمكن أن يكون الانتقام سياسة دولة عند تقدّمها لوضع خطة عمل خاصة بالحرب”.

إسرائيليون: وعود كاذبة بتأمين الأمن انقلبت تحت قيادة نتنياهو وحكومته إلى حملة انتقام في غزة تشمل تجويعًا وجرائم حرب وتطهيرًا عرقيًا

في مقالهم بعنوان “نعم لاعتقال نتنياهو”، يتابع الإسرائيليون الثلاثة، منتقدين الوضع الحالي: “صحيح، محزن أننا وصلنا إلى وقت تقول فيه مؤسسة دولية ما كان واضحًا لنا.. وعود كاذبة بتأمين الأمن انقلبت تحت قيادة نتنياهو وحكومته إلى حملة انتقام في غزة تشمل تجويعًا وجرائم حرب وتطهيرًا عرقيًا، بالتزامن مع توسيع المستوطنات في الضفة الغربية”.

نعم لاعتقال نتنياهو

بحسب الإسرائيليين الثلاثة، فإن نتنياهو ووزراءه “يتحدثون ويفعلون يوميًا بشكل يستبيح دم الإسرائيليين والفلسطينيين لصالح البقاء في الحكم ومن أجل أفكار مسيحانية غيبية”. ويرون أن قرارات الاعتقال الصادرة من لاهاي “تعكس عمق الأزمة الأخلاقية والقيادية في إسرائيل اليوم”.

ويضيفون أنه “بصرف النظر عن مدى عدالة هذه الأوامر من الناحية القضائية ومدى تبريرها، فإن القيادة الإسرائيلية، ومنذ عامين، تقوم بضرب الجهاز القضائي والديمقراطية في إسرائيل، وتمتنع عن تحمّل مسؤوليتها حتى في الحد الأدنى، وترفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وتخرس كل انتقاد لها بالقوة عبر نعت الناقدين والمناهضين المحليين بالخيانة، والمناهضين الخارجيين باللاسامية. ومثل هذه القيادة تستدعي تحقيقًا دوليًا”.

رؤية بديلة للانتقام والعدوان

يقترح هؤلاء الإسرائيليون بديلًا للانتقام والعدوان من شأنه أن يقود إلى واقع مختلف: “مهمتنا اليوم أن نفهم ليس كيف ننتقم لأقاربنا الذين قتلوا، بل كيف ننتج واقعًا مختلفًا لا يسدد فيه أحد مثل هذا الثمن الباهظ. وجود أطفال جوعى في غزة لا يساهم في إنتاج مثل هذا الواقع المشتهى. أطفال نازحون وخائفون في إسرائيل لا يساهمون في بناء مستقبل أفضل. سياسات الحكومة والإدارة العسكرية في العام الأخير لا تنتج أمنًا، ولا تدفع نحو أي هدف، عدا تغذية دائرة الدم والعنف وتوسيع السيطرة غير القانونية وغير الممكنة لإسرائيل على المنطقة، وخاصة بين البحر والنهر”.

في ختام مقالهم، يتوجه الإسرائيليون الثلاثة ممن فقدوا أهاليهم في الحرب إلى نتنياهو بلغة مباشرة: “نتنياهو، توقف! أنهِ الحرب، واستعد المخطوفين بسرعة، واسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. قم بتشكيل لجنة تحقيق رسمية وافتح قناة دبلوماسية لتسوية بعيدة الأمد تُوفِّر الأمن الحقيقي لسكان إسرائيل، وإلا فإن أفعالك تبرر أوامر الاعتقال بحقك، لأن هناك حاجة إلى أن يوقف أحدهم هذا الجنون!”

نتنياهو مشغول بحاله

بيد أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مشغول بحاله، وبمستقبله، وبصورته، ومكانته، والدفاع عن أبواقه ومساعديه المتورطين بشبهات فساد وانتهاك القوانين لخدمته.

اليوم، يطالب نتنياهو مجددًا بتأجيل شهادته في المحكمة المركزية في القدس المحتلة لأسبوعين، علمًا بأنها مقررة في الثاني من الشهر القادم. القضية تتعلق بواحدة من تهم الفساد ضده: صفقة مشبوهة بالرشوة بين نتنياهو ومالك صحيفة “يديعوت أحرونوت”، حيث وُعدت الصحيفة بتغطية إيجابية مقابل تسهيلات ومنافع.

بالتزامن، تطالب صحيفة “هآرتس” بالسماح ببث فيلم “ملفات نتنياهو” المحظور في إسرائيل، كونه يسلط الضوء على الزوجين نتنياهو، طمعهما، جشعهما، وأنانيتهما، وبالتالي يساعد في فهم إدارة شؤون الدولة في الحرب والسلم.

الفيلم، الذي عرض في آخر مهرجان للسينما في كندا، محظور في إسرائيل (بسبب مقاطع من إفادات نتنياهو خلال التحقيق معه في المحاكم). ويشير إلى حياة الترف والإسراف داخل بيت رئيس الوزراء، ويظهر صورة سارة نتنياهو كمدمنة على تلقّي الهدايا، وكيف أن بنيامين نتنياهو يرتجف خوفًا منها، ويرى نفسه دائمًا ضحية.

كما يكشف الفيلم العلاقة بين نفسية الزوجين نتنياهو وما حصل في إسرائيل والمنطقة خلال السنوات الأخيرة.