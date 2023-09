ثلاثة جرحى بعملية طعن في جامعة في أستراليا- (فيديو)

سيدني: أصيب ثلاثة أشخاص بجروح في عملية طعن داخل حرم جامعة في أستراليا بعد ظهر الاثنين، وفق ما أعلنت الشرطة.

ونُقلت طالبتان تبلغان من العمر 20 عاما إلى المستشفى حالة إحداهما خطيرة والأخرى مستقرة، بعد الهجوم الذي وقع حوالى الساعة 14,45 (04,45 ت غ) في الجامعة الأسترالية الوطنية في كانبيرا.

3 people have been injured in a stabbing attack at a university in Canberra. Police were called to the Australian National University just before 3pm finding 2 people with stab wounds. A third had been assaulted. https://t.co/OF81oZXgpT #7NEWS pic.twitter.com/ewRzK0kZeJ

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) September 18, 2023