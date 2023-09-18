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ثلاثة جرحى بعملية طعن في جامعة في أستراليا- (فيديو)

منذ 25 دقيقة

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سيدني: أصيب ثلاثة أشخاص بجروح في عملية طعن داخل حرم جامعة في أستراليا بعد ظهر الاثنين، وفق ما أعلنت الشرطة.
ونُقلت طالبتان تبلغان من العمر 20 عاما إلى المستشفى حالة إحداهما خطيرة والأخرى مستقرة، بعد الهجوم الذي وقع حوالى الساعة 14,45 (04,45 ت غ) في الجامعة الأسترالية الوطنية في كانبيرا.

وأفادت شرطة منطقة العاصمة الأسترالية بأن الهجوم طال أيضا رجلا يبلغ من العمر 34 عاما تعرّض لجروح طفيفة لم تستدع نقله إلى المستشفى.
وتم توقيف رجل يبلغ 24 عاما لكن من دون توجيه اتهامات إليه بعد.
أوضحت الشرطة بأن الموقوف ليس طالبا في الجامعة على الأغلب و”لم يتم تحديد دافع محدد للحادثة”.
(أ ف ب)

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