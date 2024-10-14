“نوبل الاقتصاد” لثلاثة أمريكيين عن أعمالهم بشأن عدم المساواة في توزيع الثروات

ستوكهولم: مُنحت جائزة نوبل في الاقتصاد للأمريكي من أصل تركي دارون عجم أوغلو، والأمريكيين البريطانيين سايمون جونسون وجيمس روبنسون، لأبحاثهم في مجال انعدام المساواة في توزع الثروات بين الدول.

وقالت لجنة نوبل خلال الإعلان عن الفائزين في العاصمة السويدية ستوكهولم، إن الثلاثي حصلوا على الجائزة “لدراساتهم حول كيفية تشكيل المؤسسات وتأثيرها على الازدهار”.

وقال رئيس لجنة جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية ياكوب سفينسون في بيان إن “الحد من الفوارق الشاسعة في الدخل بين البلدان يشكّل أحد أعظم التحديات في عصرنا”.

وأضاف: “لقد أظهر الحائزون على الجائزة أهمية المؤسسات المجتمعية في تحقيق ذلك”.

ويتولى عجم أوغلو (57 عاما) التدريس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (ام اي تي)، وكذلك جونسون (61 عاما)، فيما يدرّس روبنسون (64 عاما) في جامعة شيكاغو.

سلطت لجنة الجائزة الضوء على عمل الفائزين الثلاثة الذين ركزوا على الدور الذي تؤديه المؤسسات المجتمعية في تفسير سبب ازدهار بعض البلدان دون سواها.

وقال عجم أوغلو للصحافيين عبر الهاتف أثناء الإعلان عن الجائزة: “أنا مسرور. إنها صدمة حقيقية وخبر مذهل”.

وتشكل فئة الاقتصاد جائزة نوبل الوحيدة التي لم تكن من بين المكافآت الخمس الأصلية التي أُنشئت بموجب وصية العالم السويدي ألفريد نوبل الذي توفي عام 1896.

(أ ف ب)