ثلاثة رجال يهاجمون سائحاً إسرائيلياً في ألمانيا.. وجهاز حماية الدولة يحقق في الواقعة

برلين: أبلغ سائح إسرائيلي الشرطة في العاصمة الألمانية برلين بتعرّضه لهجوم من قبل ثلاثة رجال.

وتولى جهاز حماية الدولة المختص بالجرائم ذات الدوافع السياسية التحقيق في الواقعة، بوصفها واقعة إلحاق أذى بدني خطير، حيث يبحث المحققون في ما إذا كانت هناك خلفية معادية للسامية تقف وراء الهجوم.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن “المجني عليه” (19 عاماً) استدعى الشرطة، في الليلة الماضية، في غرفة طوارئ في المستشفى، حيث كان يتلقى علاجاً في العيادة الخارجية من إصابات طفيفة في الذراع والوجه.

ووفقاً لرواية الشرطة، فإن السائح الإسرائيلي أفاد بأنه “كان في يسير في الطريق برفقة إسرائيلية (18 عاماً) في منطقة كرويتسبرغ، في الساعة العاشرة والربع من مساء أمس، وبأنه كان يتحدث في الهاتف باللغة العبرية، وأضاف أن سيارة تقل أربعة رجال توقفت فجأة بجانبهما، وترجل ثلاثة أفراد من السيارة”.

وذكر “المجني عليه” أن الرجال الثلاثة وجّهوا حديثهم إليه، لكنه لم يفهم ما قالوه لأنه لا يعرف الألمانية، وقال إن أحدهم قام بضربه بشكل مباشر ما أدى إلى سقوطه أرضاً، وتابعَ أنه بينما كان ملقى على الأرض، قام الرجال الثلاثة بضربه، وركله، ثم عادوا مرة أخرى إلى السيارة وانصرفوا.

وقال “المجني عليه” إن مرافقته لم يحدث لها شيء.

(د ب أ)