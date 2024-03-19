ثلاثة سيناريوهات أمام تونس

عندما يتحول وصول شحنة من الموز إلى الأسواق التونسية إلى حدث يستحق أن يخصّص له التلفزيون الرسمي تقريرا احتفائيا في نشرته المسائية الرئيسية فاعلم أن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يسرّ أبدا!!.
وعندما ترى الرئيس قيس سعيّد ما زال مشدّدا على «ضرورة مكافحة المضاربة والترفيع في الأسعار» ويدعو المواطنين إلى «مقاطعة السلع التي دأب هؤلاء المضاربون والمحتكرون على الترفيع في أسعارها» مع أن الكل يعلم أن هذه السلع غير متوفرة في الأسواق أصلا بسبب عجز الدولة عن ذلك، وليس بسبب الاحتكار، مثل الحبوب والرز والقهوة والسكر والطحين وغير ذلك، فاعلم أن السلطة ما زالت في حالة إنكار مرعبة.
في تونس من الخبراء من هو قادر على التشخيص الصحيح للوضع الاقتصادي للبلاد لكن صوتهم غير مسموع، لكن جهات بحثية أجنبية بدت مهتمة بذلك على غرار ما أعده مركز مالكوم كير ـ كارنيغي للشرق الأوسط نهاية الشهر الماضي من تقرير بعنوان «تونس بين المشاكل الحالية والمسارات المستقبلية» رأى فيه أن «النقص الحاد في السلع ظاهرة جديدة في تونس، تُعزى إلى التردّي الشديد للموسم الزراعي مقرونا بشحّ العملات الأجنبية، فبات من الصعب التعويض عن طريق زيادة الواردات، وهو ما ينطبق ذلك بوجه خاص على المنتجات التي توزعها الشركات المملوكة للدولة. ونظرًا إلى أن هذه الشركات كانت مثقلة أصلًا بالديون ولم تحصل على تحويلات كافية من الميزانية، لم تتمكّن من زيادة مشترياتها من الخارج». هذا بالضبط ما لا يريد الرئيس الاعتراف به.
ويضيف التقرير، الذي أعده ثلاثة باحثين من بينهم التونسي حمزة المؤدّب، «أن الحكومة التونسية ذكرت في ميزانيتها للعام 2023 أنها تعتزم اقتراض حوالي 5 مليارات دولار من شركائها الدوليين لتمويل عجزها الأولي وخدمة الدين العام. ومع ارتفاع المخاطر المالية المُحدقة بتونس، لم تعد البلاد قادرة على الوصول إلى أسواق السندات بالعملات الأجنبية» وبالتالي باتت «خزينة الدولة تعاني في الوقت الراهن من نقصٍ في السيولة اللازمة لتغطية نفقاتها الأساسية، وهذا أمرٌ غير مسبوق».
ومع دخول تونس عاما انتخابيا رئاسيا، فإن صنّاع القرار يواجهون «معضلة كبرى» حسب التقرير، «فالإصلاحات الاقتصادية القاسية قد تشعل أزمةً اجتماعية سياسية، ولكن من دون هذه الإجراءات قد تدخل البلاد في دوّامة الانهيار الاقتصادي».
القدرة الإنتاجية للبلاد بدأت تتراجع بفعل غياب الاستقرار السياسي وانعدام توازن الاقتصاد الكلّي، فازدادت إمكانية حدوث انهيار مالي خطير
ما يزيد الأمور سوءًا أن «القدرة الإنتاجية للبلاد بدأت تتراجع بفعل غياب الاستقرار السياسي وانعدام توازن الاقتصاد الكلّي، فازدادت إمكانية حدوث انهيار مالي خطير». وأمام وضع كهذا «يبدو أن الخيار الأسهل سياسيًا هو المماطلة وكسب الوقت وتأجيل الأزمة، ما يُنذِر بتفجُّر الأوضاع بشكلٍ أكبر» وفق ما يورد التقرير.
وعلى عكس المماطلة و«تأجيل الأزمة» يكمن «الخيار الأفضل» حسب تقرير «كارنيغي» في «تعزيز النمو الاقتصادي من أجل تجاوز التحديات المُحدقة، لكن هذا المسار يتطلّب شكلًا جديدًا من أشكال القيادة التي تعمل على تشكيل ائتلافٍ من أجل التغيير، وبناء قدرٍ كافٍ من الثقة في أوساط المجتمع، من أجل خوض غمار المشروع الإصلاحي الطموح» وهذا كلّه غير ممكن حاليا بسبب الاختناق السياسي السائد.
وبعد أن أشار التقرير «إلى وصول عملية التحوّل الديمقراطي في تونس إلى حالة من الانسداد، خسرت معه البلاد (الريع الديمقراطي) أي الدعم المالي السخي الذي حصلت عليه من الشركاء الغربيين» رأى أن تونس «ستواجه صعوبة أكبر في خفض إجمالي ديونها خلال الأشهر المقبلة، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى الارتفاع في تكاليف خدمة دينها الخارجي. ففي العام 2023، بلغت تكاليف خدمة الدين حوالي مليارَي دولار، ويُتوقَّع أن تصل إلى نحو 4 مليارات دولار في العام 2024، ما سيضاعف حجم التحديات المُلقاة على كاهل تونس».
ومن هنا، يقول التقرير إنه يتعيّن على صنّاع القرار التفكير بثلاثة سيناريوهات مُحتملة تختصر كالآتي:
السيناريو الأول، إحجام تونس عن إجراء الإصلاحات وعن تطبيق برنامجٍ بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مما يبقي العجز الداخلي والخارجي كبيرا وستضطر البلاد وقتها إلى تغطية ذلك عن طريق القروض المحلية، وتأجيل سداد المتأخرات المستحقة، وطباعة الأوراق النقدية.
السيناريو الثاني، الاتفاق على برنامجٍ مع صندوق النقد الدولي، وإجراء بعض الإصلاحات (…) وسيترافق ذلك على الأرجح مع تمويل إضافي توفّره دولٌ أخرى، ما من شأنه تخفيف الضغوط على الحسابات الخارجية.
أما السيناريو الثالث فينطوي على إطلاق عملية إصلاحية يُعتدّ بها تنجح في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وهو ما من شأنه أن يعالج مشكلة الدين التي تثقل كاهل البلاد.
للأسف، تبدو تونس حاليا في صلب السيناريو الأول، في وقت يواصل فيه التونسيون الوقوف في طوابير طويلة للحصول على قدر محدد من المواد الأساسية وكأنهم في زمن حرب، أما رئيس الدولة فيقوم بزيارات هنا وهناك، في حملة انتخابية سابقة لأوانها، ليتحدث عن أمور لا علاقة لها بمشاكل البلاد والعباد، من بينها مثلا إمكانية تحويل مناطق عدة من الصحراء التونسية إلى مناطق خضراء!!.
كاتب وإعلامي تونسي
” بلغت تكاليف خدمة الدين حوالي مليارَي دولار، ويُتوقَّع أن تصل إلى نحو 4 مليارات دولار في العام 2024، ” إهـ
من واجب الدول العربية شراء ديون تونس , لتسددها الدولة بلا فوائد !
و كذلك إعطاء فرصة للعمالة التونسية للعمل بدول الخليج العربي , بدلاً من الهندوس !!
والسؤال : لماذا لا يذهب السياح العرب لتونس بدلاً من أوروبا ؟ وهل الحكومة التونسية تشجع السياحة ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
بلغت نسبة فوائد الديون 7مليار دولار في مصر و 4.2 مليار دولار في المغرب ومتلها في لبنان حيت سجلت عجز في تسديد الديون وحالة مصر والمغرب ليس بعيدة عن العجز ولولا قروض البنك الدولي وصندوق النقض لا تما اعلان إفلاس مصر والمغرب ولبنان اما تونس فتسجل عجز بسيط مقارنة مع بقية الدول
العمالة العربية غير منتجة وفيها الكثير من المشاكل عكن العمالة الهندية هي منتجة وصامتة
والله مؤلم جدا أن يكون هذا حالنا وأنا أصادف في أوروبا وغيرها علماء وأطباء ومهندسين من الوزن الثقيل جزائريون ومغاربة وتونسيون يتصدرون صناعة أمجاد أمم أخرى!
الواقع لو كانت تونس تتمتع بمؤسسات ديموقراطية حقيقية لكان مكان قيس الغير السعيد السجن . وضع مؤسف هذا الذي وصلت اليه تونس مع هذا الرئيس كان الله في عون الشعب.
يا أستاذ أنا لست تونسي ولكن اقول لك ان الله اكرم تونس بهذا الرجل ….
ربنا يخلصنا ويحفظ تونس ويجيبها جميع الفتن
كنت انتظر أن تهب الدول الخليجية المناهضة للديمقراطية لمساعدة تونس. فما فعله قيس خدمة لهذالاتجاه خرافي فعلا.لكن خاب ظني وعلى هذه الدول أن تفي بالتزاماتها….!
يا سي محمد كريشان، وبقية إعلامي الجزيرة، بالذات، لأن هل مشكلة (تونس) تختلف عن مشكلة (مصر)، تختلف عن مشكلة (الأردن)، من وجهة نظري المشكلة واحدة، وهي عدم القدرة على المنافسة في أجواء بورصة سوق العولمة الإنترنت الشّابِكة)،
تعليقاً على ما ورد تحت عنوان (ثلاثة سيناريوهات أمام تونس) https://www.alquds.co.uk/?p=3312625
الحل، في الجيل الثاني من مفهوم e-Currency and BlockChain الذي يقدمه مشروع صالح (التايواني) المنافس إلى المشروع (الصيني) أو (الكوري)، الذي بدأ تنفيذه في العراق (مدينة الجواهري) أو مدينة (بسماية)،
لأن الجيل الأول عمل على مساعدة من يتهرّب من دفع الضرائب والرسوم والجمارك، بسبب سوء إدارة وحوكمة الموارد والخدمات والميزانية،
بسبب عقلية الشفاعة المحسوبية أو الواسطة (بمعنى آخر كل أنواع (الرشوة))، في كل الدول الأعضاء في نظام الأمم المتحدة، ما بعد 1945، بداية تسويق مفهوم العولمة ونظام سويفت، مع ربط الذه بقيمة الدولار، الأمريكي،
ولذلك من وجهة نظري هذه زاوية رؤية وعنوان (الآيات القاصمة) https://www.alquds.co.uk/?p=3312574
في الرابط أعلاه في سياق (شهر لغة القرآن) رمضان رائعة يا أيها المغربي (د سعيد يقطين)، كتبها الله، في صالح أعمالك،
الصناديق السيادية الخليجية تصادر ممتلكات الدول المفلسة ولا تستتمر في الديون وفوائد الديون بل ولا تمول العجز التجاري ابدا لقد استحودت تلك الصناديق علي كل شئ في مصر والمغرب دون ان تنقض تلك الدول من الإفلاس . لم يسبق لي تلك الصناديق تمويل اقتصاد تلك الدول فالودائع ليست استتمار بل دين جامد …سيطرت المال الخليجي علي القطاع المالي والبنكي وسوق العقار في لبنان ادي الي تضخم مرعب وسيطرة كاملة علي الإعلام وسوق التأمين و الإشهار نتيجته دولة مفلسة دون سيادة
يا سي محمد كريشان، وبقية إعلامي الجزيرة، بالذات، لأن هل مشكلة (تونس) تختلف عن مشكلة (مصر)، تختلف عن مشكلة (الأردن)، من وجهة نظري المشكلة واحدة، وهي عدم القدرة على المنافسة في أجواء بورصة سوق (العولمة الإنترنت الشّابِكة)،
تعليقاً على ما ورد تحت عنوان (ثلاثة سيناريوهات أمام تونس) https://www.alquds.co.uk/?p=3312625
الحل، في الجيل الثاني من مفهوم e-Currency and BlockChain الذي يقدمه مشروع صالح (التايواني) المنافس إلى المشروع (الصيني) أو (الكوري)، الذي بدأ تنفيذه في العراق (مدينة الجواهري) أو مدينة (بسماية)،
لأن الجيل الأول عمل على مساعدة من يتهرّب من دفع الضرائب والرسوم والجمارك، بسبب سوء إدارة وحوكمة الموارد والخدمات والميزانية،
بسبب عقلية الشفاعة والمحسوبية أو الواسطة (بمعنى آخر كل أنواع (الرشوة))، في كل الدول الأعضاء في نظام الأمم المتحدة، ما بعد 1945، بداية تسويق مفهوم العولمة ونظام سويفت، مع ربط الذه بقيمة الدولار، الأمريكي،
ولذلك من وجهة نظري هذه زاوية رؤية وعنوان (الآيات القاصمة) https://www.alquds.co.uk/?p=3312574
في الرابط أعلاه في سياق (شهر لغة القرآن) رمضان رائعة يا أيها المغربي (د سعيد يقطين)، كتبها الله، في صالح أعمالك،
يا سي محمد كريشان، وبقية إعلامي الجزيرة، بالذات، لأن هل مشكلة (تونس) تختلف عن مشكلة (مصر)، تختلف عن مشكلة (الأردن)، من وجهة نظري المشكلة واحدة، وهي عدم القدرة على المنافسة في أجواء بورصة سوق (العولمة الإنترنت الشّابِكة)،
تعليقاً على ما ورد تحت عنوان (ثلاثة سيناريوهات أمام تونس) https://www.alquds.co.uk/?p=3312625
الحل، في الجيل الثاني من مفهوم e-Currency and BlockChain الذي يقدمه مشروع صالح (التايواني) المنافس إلى المشروع (الصيني) أو (الكوري)، الذي بدأ تنفيذه في العراق (مدينة الجواهري) أو مدينة (بسماية)،
لأن الجيل الأول عمل على مساعدة من يتهرّب من دفع الضرائب والرسوم والجمارك، بسبب سوء إدارة وحوكمة الموارد والخدمات والميزانية،
بسبب عقلية الشفاعة والمحسوبية أو الواسطة (بمعنى آخر كل أنواع (الرشوة))، في كل الدول الأعضاء في نظام الأمم المتحدة، ما بعد 1945، بداية تسويق مفهوم العولمة ونظام سويفت، مع ربط الذهب بقيمة الدولار (الأمريكي)، كعملة التبادل التجاري، خارج حدود أي دولة، في نظام الأمم المتحدة،
ولذلك من وجهة نظري هذه زاوية رؤية وعنوان (الآيات القاصمة) https://www.alquds.co.uk/?p=3312574
في الرابط أعلاه في سياق (شهر لغة القرآن) رمضان رائعة يا أيها المغربي (د سعيد يقطين)، كتبها الله، في صالح أعمالك،
وأضيف يجب تمييز أن اللسان واللغات الإنسانية شيء، ولغة القرآن وإسلام الشهادتين شيء آخر، لها علاقة بخالق كل شيء (الله)، خصوصاً وأن في اللغات الإنسانية، لا يوجد معنى، يماثل معنى رب الأرباب وليس رب من الأرباب داخل أي دولة أو نظام أو مهنة أو وظيفة، بشكل عام،
ومن هذه الزاوية يا حبيبنا ا. حاتم الطائي ماذا يعني أن:
*الصين تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة*
https://alroya.om/p/341394
لو تم رفض طلبها، ماذا ستفعل بعد ذلك، هل لديها القدرة على معاقبة الكيان الصهيوني، مثلاً 🤭🤣🫣
دولة (الهند) بقيادة (ناريندا مودي) صديق (نتنياهو) وصديق (دونالد ترامب) قتلت أكثر من ذلك، في وقت حجر (كورونا) بين 2020-2022، عندما استلمت (مقاولات) عقد التجهيز، وليس لم تقم بالتسليم، بل (منعت) تصدير أي مواد لها علاقة بمكافحة (كورونا)، فمات الملايين حول العالم،
أي هناك (خطأ) في طريقة ترسية أي (مقاولة)، في نظام الأمم المتحدة، أي يجب معاقبة، من لا يلتزم بالتسليم في الموعد، أو لا يلتزم بجودة وكفاءة في المواد التي عليه (تجهيزها/تصنيعها/زراعتها/إنتاجها) حتى لو كانت (كتاب/لغة/ترجمة)،
وفي الجانب الآخر من أفسد على الموظف/المسؤول الهارب/اللاجئ/المقيم في السويد، حياته، والتي أدت إلى العنوان التالي
*السويد تعتقل وزير الدفاع العراقي السابق*
https://alroya.om/p/341391
أقصد هل هناك شيء له علاقة مع العدالة، أو استرجاع حقوق الدولة أو الإنسان (ة) أو الأسرة أو الشركة، أم هي غير ذلك؟!
بمعنى آخر لماذا نحتاج تمييز الفرق بين التّفَلسُف، والفلسفة أو إلغاء الحكمة؟!
ولتوضيح سبب سؤالي:
في جانب ما ورد تحت عنوان
(بغداد بين زمنين) https://www.alquds.co.uk/?p=3312595
وفي جانب آخر ما ورد تحت عنوان (المسألة اليهودية بين الإمامَين «المَغِيلي والعَصْمُوني»؟) https://www.alquds.co.uk/?p=3312689
لأن يا جريدة القدس العربي، صاحبة سلطة إدارة وحوكمة مُنتَج الجريدة اللغوي في الموقع، هل الإشكالية في مفهوم الإيمان، أم الإيمان بماذا، أو الأولوية لقاموس معاني، أي لغة إنسانية، غير لغة القرآن وإسلام الشهادتين؟!
لأن السبي البابلي (العراقي) هل هو خطأ، وأن تحرير اليهود بواسطة (كورش) الإيراني هو الصحيح، عند الوصول إلى نهاية الحرب يوم 8/8/1988، تحت قيادة صدام حسين (العراقي) والخميني (الإيراني)،
بخصوص وقوف الرئيس الإيراني بجوار أمام الصلاة عند افتتاح الجامع الكبير في الجزائر عام 2024، أم ماذا؟!😉🤨
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