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ثلاثة شهداء بينهم امرأة حامل بقصف الاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا وخان يونس

28 - نوفمبر - 2024

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غزة: استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم امرأة حامل، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وخان يونس جنوبا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن امرأة حامل في شهرها الثالث استشهدت، وأصيب 5 آخرون بقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدفهم بمنطقة تل الزعتر في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال المسيّرة استهدفت مجموعة من المواطنين في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,282 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,880 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

(وكالات)

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