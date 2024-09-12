ثلاثة شهداء بينهم طفل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان- (فيديو)

بيروت: استشهد ثلاثة أشخاص بينهم طفل الخميس، في غارة اسرائيلية، بجنوب لبنان، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت يتواصل التصعيد منذ أكثر من 11 شهرا بين حزب الله واسرائيل.

وأعلنت الوزارة في بيان أن “غارة للعدو الاسرائيلي” استهدفت قرية كفرجوز القريبة من مدينة النبطية والتي تبعد حوالي 10 كلم من الحدود مع اسرائيل، أدّت إلى “استشهاد ثلاثة أشخاص من بينهم طفل وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح”.

ولم تورد الوزارة تفاصيل إضافية عن هذه الغارة.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية بأن الغارة استهدفت “دراجتين ناريتين على طريق النبطية – كفرجوز”.

وأضافت أن “سيارة صودف مرورها في المكان” أصيبت كذلك.

🔻المعطيات الأولية تشير الى ان الاعتداء طال سيارة في منطقة #كفرجوز قرب #آبار_فخرالدين في محيط مدينة #النبطية #جنوب_لبنان pic.twitter.com/aQ48MfEAUT — Ahmad Farhat | أحمد فرحات (@AhmadAc7890) September 12, 2024

الغارة من مسيرة استهدفت دراجة نارية قرب ابار فخر الدين في مشاع مدينة النبطية على طريق الكفور . pic.twitter.com/iOUxICcwiD — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) September 12, 2024

وأعلن حزب الله، الخميس، شنّ عدد من الهجمات على مواقع عسكرية في شمال اسرائيل منها “بأسراب من الطائرات الانقضاضية”.

وقال الجيش الاسرائيلي من جهته إنه رصد نحو “15 مقذوفاً أطلقت من لبنان إلى الأراضي الاسرائيلية”، مضيفاً أن بعضها “تم اعتراضه” من دون “الإبلاغ عن إصابات”. وأفاد كذلك باعتراض “هدف جوي مشبوه” وبـ”سقوط عدة مسيرات محملة بالمتفجرات” في شمال اسرائيل.

واستشهد شاب وطفل شقيقان، الأربعاء، بغارة اسرائيلية “على دراجة نارية في بلدة البياضة” في جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة. وكان حزب الله نعى أيضا اثنين من مقاتليه.

الشهـ… الإخوة اسحاق وحسين عليان اللذان ارتقيا جراء الغارة الأخيرة التي استهدفت دراجتهم النارية على طريق البيّاضة – قضاء صور..💔💔شو بده يحكي الواحد …هيدا نحنا هيدا جونا ..معطر بدم الشهدا pic.twitter.com/xovUAhiF7L — fadi🪂🪂🪂 (@fadi84905864) September 11, 2024

شيّع أهالي البياضة (قضاء صور) الشهيدين الشقيقين إسحاق وحسين عليان اللذين استشهدا يوم أمس بغارة إسرائيلية استهدفت دراجتهما النارية في البلدة pic.twitter.com/TjQaANujK2 — جريدة الأخبار – Al-Akhbar (@AlakhbarNews) September 12, 2024

(أ ف ب)