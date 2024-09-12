سياسة | عربي

ثلاثة شهداء بينهم طفل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان- (فيديو)

12 - سبتمبر - 2024

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بيروت: استشهد ثلاثة أشخاص بينهم طفل الخميس، في غارة اسرائيلية، بجنوب لبنان، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت يتواصل التصعيد منذ أكثر من 11 شهرا بين حزب الله واسرائيل.

وأعلنت الوزارة في بيان أن “غارة للعدو الاسرائيلي” استهدفت قرية كفرجوز القريبة من مدينة النبطية والتي تبعد حوالي 10 كلم من الحدود مع اسرائيل، أدّت إلى “استشهاد ثلاثة أشخاص من بينهم طفل وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح”.

ولم تورد الوزارة تفاصيل إضافية عن هذه الغارة.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية بأن الغارة استهدفت “دراجتين ناريتين على طريق النبطية – كفرجوز”.

وأضافت أن “سيارة صودف مرورها في المكان” أصيبت كذلك.

وأعلن حزب الله، الخميس، شنّ عدد من الهجمات على مواقع عسكرية في شمال اسرائيل منها “بأسراب من الطائرات الانقضاضية”.

وقال الجيش الاسرائيلي من جهته إنه رصد نحو “15 مقذوفاً أطلقت من لبنان إلى الأراضي الاسرائيلية”، مضيفاً أن بعضها “تم اعتراضه” من دون “الإبلاغ عن إصابات”. وأفاد كذلك باعتراض “هدف جوي مشبوه” وبـ”سقوط عدة مسيرات محملة بالمتفجرات” في شمال اسرائيل.

واستشهد شاب وطفل شقيقان، الأربعاء، بغارة اسرائيلية “على دراجة نارية في بلدة البياضة” في جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة. وكان حزب الله نعى أيضا اثنين من مقاتليه.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 12, 2024 الساعة 7:29 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم شهداء لبنان يا إخوان، في انتظار انتقام أحرار حزب الله اللبناني الأسود الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀🐒🚀

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  2. يقول saladin:
    سبتمبر 13, 2024 الساعة 1:34 ص

    لا حول و لا قوة إلا بالله ..الله يرحمهم رحمة واسعة ويسكنهم الفردوس الاعلى..ويلعن الصهاينة المجرمين وعملائهم الجبناء إلى يوم الدين..

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