سياسة | عربي | فلسطين

ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي على خيمة عائلة نازحة غرب خان يونس- (فيديو)

8 - نوفمبر - 2024

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غزة: استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب 7 آخرون، مساء الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نزوح بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، والتي سبق أن صنفها الجيش “إنسانية آمنة”.

وقال مصدر طبي إن “3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 7 آخرون بقصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس”.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة مخلفا شهداء وجرحى فلسطينيين.

وفي وقت سابق، قصف الجيش الإسرائيلي منزلا لعائلة بركة الفلسطينية بمدينة خان يونس ما أسفر عن إصابات.

كما يواصل الجيش استهدافه بالقصف وإطلاق النيران لمناطق في محافظة شمالي القطاع التي تشهد إبادة وتطهيرا عرقيا منذ أكثر من شهر.

(الأناضول)

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