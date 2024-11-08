ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي على خيمة عائلة نازحة غرب خان يونس- (فيديو)

غزة: استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب 7 آخرون، مساء الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نزوح بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، والتي سبق أن صنفها الجيش “إنسانية آمنة”.

وقال مصدر طبي إن “3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 7 آخرون بقصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس”.

أخر المستجدات استشهاد طفل في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في عبسان الجديدة شرقي خانيونس عدد من الشهداء والجرحى بعد استهداف اسرائيلي لخيمة نازحين في منطقة المواصي غربي خانيونس شهيدان (أب وابنته) وعدد من الجرحى بقصف اسرائيلي لمنزل في بلدة مجدل بلهيص بالبقاع الغربي في لبنان👇 pic.twitter.com/VvZb50dn1C — الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) November 8, 2024

3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال نازحين في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/RaG2q6rhNX — محمد نواف الصرايرة (@asaearaRh) November 8, 2024

ويتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة مخلفا شهداء وجرحى فلسطينيين.

هل رأيتم كيف تُهشِّم الصواريخ الفتاكة جماجم بناتنا المؤمنات؟

هل شاهدتم رؤوس الأبرياء تُسحق تحت كتل الحديد والإسمنت؟

أين النخوة لبنات العروبة والإسلام؟ pic.twitter.com/ZDEAnh5zpo — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) November 8, 2024

وفي وقت سابق، قصف الجيش الإسرائيلي منزلا لعائلة بركة الفلسطينية بمدينة خان يونس ما أسفر عن إصابات.

كما يواصل الجيش استهدافه بالقصف وإطلاق النيران لمناطق في محافظة شمالي القطاع التي تشهد إبادة وتطهيرا عرقيا منذ أكثر من شهر.

مشاهد مروعة من بين الدبابات الإسرائيلية توثق التهجير القسري الذي يتعرض له سكان شمال غزة.@khadijahemaid pic.twitter.com/ATcRR5nEkz — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) November 8, 2024

(الأناضول)