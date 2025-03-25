6 شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس وبيت لاهيا في قطاع غزة- (فيديوهات)

غزة: استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، ليلة الإثنين/ الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طائرات الاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في مدينة حمد غرب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، غالبيتهم أطفال.

لحظة وصول عدد من الاصابات الى مستشفى الكويت التخصصي الميداني جراء استهداف خيمة تؤوي عدد من النازحين بمنطقة النمساوي غرب مدينة خانيونس pic.twitter.com/Y5WiIO4ZKu — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 25, 2025

واستشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون، مساء الإثنين، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد وقت قصير من إصدار الاحتلال “أوامر إخلاء” جديدة للمواطنين في البلدة، وبلدتي بيت حانون وجباليا.

#شاهد | طفلة شهيدة ارتقت في قصف الاحتلال منزلاً بمشروع بيت لاهيا شمال غزة pic.twitter.com/rNbQ2u4aS7 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 24, 2025

وأفادت (وفا) باستشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفلة، وإصابة 10 آخرين، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة عليان في بيت لاهيا، وجرى نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة “السلام” شرق جباليا شمال القطاع، كما أصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا في منطقة “مصبح” شمال مدينة رفح جنوبا.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء في غارات الاحتلال المتواصلة على القطاع منذ فجر اليوم إلى 60 شهيدا.

#شاهد | انتشال طواقم الدفاع المدني لشهداء ومصابين من تحت ركام منزل قصفه الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمال غزة pic.twitter.com/WPQUmIVrbM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 24, 2025

ومنذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الجاري، استشهد أكثر من 730 مواطنا وأصيب نحو 1400 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وسط قصف طائرات الاحتلال الحربية ومسيّراته ومدفعيته للمنازل والمنشآت والمستشفيات وخيام النازحين والمركبات وتجمعات المواطنين.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(وكالات)