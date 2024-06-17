ثلاثة شهداء وإصابات خطيرة في غارة اسرائيلية استهدفت حي الشيخ رضوان بمدينة غزة- (فيديو)

غزة: استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين ، فجر اليوم الاثنين، جراء غارة اسرائيلية استهدفت حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأفادت مصادر صحية بالقطاع باستشهاد 3 مواطنين بينهم سيدة وبإصابة آخرين بجروح وصفت بالخطيرة جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

🔴 محدث: 3 شـ.ـهداء بينهم سيدة و 4 إصابات إحداهما بحالة حرجة جراء استهداف شقة سكنية تعود لعائلة مقاط في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. pic.twitter.com/zxIZb5Vtm8 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 16, 2024

كما استهدف قصف إسرائيلي أراضي زراعية شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، الليلة، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن طواقمه انتشلت شهيدين من منطقة بئر كندا في حي تل السلطان غربي رفح، إثر قصف الاحتلال للمنطقة، كما استهدف طيران الاحتلال الحربي منزلا بمحيط المستشفى الميداني الإماراتي وسط رفح.

كما شن طيران الاحتلال الحربي غارة عنيفة على مدينة غزة، بالتزامن مع عدة غارات استهدفت محيط وادي غزة شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37337 مواطنا، وإصابة 85,299 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

(وكالات)