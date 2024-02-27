ثلاثة شهداء وثلاثة جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طوباس ومخيم الفارعة- (صور وفيديوهات)

طوباس: استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس، ومخيم الفارعة جنوب المدينة.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، باستشهاد الشاب أحمد دراغمة من طوباس، وأسامة جبر الزلط، ومحمد سميح بيادسة، من مخيم الفارعة، إلى جانب إصابة ثلاثة آخرين بعد إصابتهم برصاص الاحتلال في المخيم، حسبما أفادت وكالة الأنباتء الفلسطينية (وفا).

https://twitter.com/jafra_ps/status/1762314281607893342

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق الليلة، مخيم الفارعة برفقة عدة جرافات، ونشرت قناصتها في أكثر من مكان، وسط اشتباكات وانفجارات سمعت بالمخيم، أدت إلى ارتقاء الشابين الزلط وبيادسة.

وبحسب المصادر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية في أحياء المخيم، بالتزامن مع اقتحام العديد من منازل المواطنين وتفتيشها والاعتداء على قاطنيها.

تغطية صحفية: جرافات الاحــتلال تجري عمليات تخريب للشوارع والبنية التحتية في مخيم الفارعة بطوباس pic.twitter.com/G9n2U3TnrF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 26, 2024

وفي وقت لاحق اقتحمت قوة من الاحتلال مدينة طوباس، اندلع على إثر ذلك اشتباكات في المدينة، أدت إلى ارتقاء الشاب دراغمة بعد إصابته الحرجة برصاص الاحتلال.

تغطية صحفية: "أحد أهالي مخيم الفارعة يتحدث عن اقتحام قوات الاحتلال للمخيم مساء الأمس". pic.twitter.com/Y2McmazUFZ — القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 27, 2024

وقالت مصادر في الهلال الأحمر، إن الاحتلال أعاق عمل طواقمه في مخيم الفارعة، ومنعه من نقل جثمان الشهيد أسامة إلى المستشفى.

الآلاف يشيعون جثمان المشتبك الشهيد أحمد دراغمة والذي ارتقى بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مدينة طوباس pic.twitter.com/lucWzqmhZo — karam🇵🇸 (@karamomar96) February 27, 2024



https://twitter.com/PalinfoAr/status/1762309935646351674