ثلاثة فناجين من القهوة يوميا تقي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

سان فرانسيسكو: كشفت دراسة علمية أجريت مؤخرا، أن تناول عدة فناجين من القهوة يوميا ربما يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومشكلات صحية أخرى مثل السكري والسكتات الدماغية.

وتشير الأبحاث العلمية إلى أن مخاطر الإصابة بهذه الأمراض في تزايد على نحو يثير مخاوف كبيرة على الصحة العامة.

وشملت الدراسة التي أجراها فريق بحثي مشترك من جامعة لوند السويدية وجامعتي سوتشو وساذرن الصينيتين متابعة العادات العذائية والبيانات الصحية لأكثر من 360 ألف شخص تتراوح أعمارهم ما بين 37 و73 عاما.

وتبين من الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism أنه في حين أن تناول القهوة أو الكافيين بصفة عامة تقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن تناول البالغين ثلاثة فناجين أو كمية تتراوح ما بين 200 إلى 300 ملليغرام من الكافيين يوميا يقلل من مخاطر الإصابة بهذه الأمراض بأكبر قدر ممكن.

ويقول فريق الدراسة في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية، إن “هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية تناول جرعة معتدلة من الكافيين يوميا باعتبارها من العادات الغذائية المهمة من أجل الحفاظ على الصحة العامة، نظرا لما تنطوي عليه هذه العادة من فوائد صحية بعيدة المدى لاسيما من أجل الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية”.

وجدير بالذكر أن أمراض القلب والأوعية تعتبر من المشكلات الصحية الأساسية للبشر حيث تتسبب في 32% من الوفيات على مستوى العالم.

(د ب أ)