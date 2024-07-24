ثلاثة قتلى في تبادل لإطلاق النار بين جنود أوكرانيين

كييف (أوكرانيا): قُتل ثلاثة جنود وأصيب أربعة آخرون بجروح خطرة في تبادل لإطلاق النار بين جنود أوكرانيين متمركزين في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت فرقة في الجيش الأوكراني الأربعاء.

وذكرت فرقة خورتيتسيا في بيان أن “الجنود استخدموا أسلحة نارية في إحدى الوحدات في إطار علاقات شخصية. قُتل ثلاثة جنود وجرح أربعة آخرون”.

وأشارت إلى أن إصابات الجرحى “خطيرة”، لافتة إلى أن قوات الأمن موجودة في مكان الواقعة.

وأضافت أن المسؤولين “يتخذون كل التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث مستقبلا”.

ولم تتضح ملابسات الواقعة بعد. ولم يحدد الجيش المسؤول عن الواقعة، بل اكتفى بالقول إن الأسلحة استخدمت لأسباب “شخصية” لا عسكرية.

ويُعتبر العنف بين العسكريين قضية حساسة في أوكرانيا، لكن حوادث إطلاق النار نادرة الحدوث.

في كانون الثاني/يناير 2022، قبل أسابيع قليلة من الغزو الروسي، قَتَل مجنّد في الحرس الوطني الأوكراني يبلغ 21 عاما أربعة جنود ومدنيا ببندقية هجومية في مصنع للطائرات.

(أ ف ب)