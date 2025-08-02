ثلاثة قتلى في روسيا جراء ضربات بمسيرات أوكرانية- (فيديوهات)

موسكو: قتل ثلاثة أشخاص في روسيا جراء ضربات أوكرانية بمسيرات ليل الجمعة السبت في منطقتي روستوف وبنزا (جنوب) كما في منطقة سمارا البعيدة عن الجبهة، على ما أعلنت السلطات المحلية.

من جانبه، أفاد الجيش الروسي أنه اعترض خلال الليل 112 مسيرة أطلقت من أوكرانيا.

وفي حدث نادر، طال القصف منطقة سمارا على مسافة حوالي 800 كلم من الحدود الأوكرانية، حيث سقط أحد الضحايا وهو “رجل مسن”، على ما أكد الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف فيدوريشتشيف.

وأوضح الحاكم على تلغرام أن الرجل “كان داخل منزل ريفي اشتعلت فيه النيران بسبب تساقط حطام مسيرات”.

JUST IN: Ukrainian kamikaze drone strikes Russian oil refinery in Samara region. Drones are rapidly reshaping the tactics of modern warfare. pic.twitter.com/GGnvVVEKZY — Current Report (@Currentreport1) August 2, 2025

وفي منطقة بنزا الواقعة بين سمارا والحدود الأوكرانية، قال الحاكم أوليغ ملنيتشنكو “هاجمت مسيرات العدو مرة جديدة باكرا هذا الصباح شركة”.

وأضاف “قتلت امرأة للأسف وأصيب شخصان آخران بجروح”، لكن “وضعهما ليس خطيرا”.

Penza, ruSSia

– located on the Sura River, 625 km SE of Moscow.

The moment of impact Ukrainian drone on “Concern CSRI Elektropribor”, JSC -manufactures specialized telecommunications and security communications equipment with cryptographic protection. pic.twitter.com/JmiPHgBUxr — F76 (@f76pacificator) August 2, 2025

وفي منطقة روستوف المحاذية لأوكرانيا “صد الجيش هجوما ضخما خلال الليل ودمر مسيرات” فوق عدد من المدن، على ما أورد الحاكم يوري سليوسار على تلغرام.

وأضاف “في قرية أوغليرودوفسكي في منطقة كراسنوسولينسكي، اندلع حريق في أحد مباني موقع صناعي” مشيرا إلى “مقتل موظف كان يحرس المنشأة”.

وهاجمت روسيا أوكرانيا في تموز/ يوليو بأكبر عدد من المسيرات في شهر واحد منذ بدئها الغزو في شباط/ فبراير 2022، وفق تحليل لوكالة فرانس برس أظهر تكثيف عمليات القصف رغم التحذيرات الأمريكية.

ويرفض الكرملين فكرة وقف إطلاق نار دائم في أوكرانيا، معتبرا أن ذلك سيصب في مصلحة قوات كييف، بالرغم من إبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استياءه من هذا الرفض.

من جانبها، تطالب أوكرانيا حلفاءها الأوروبيين بأنظمة دفاع جوي، وأعلنت ألمانيا الجمعة أنها ستباشر سريعا تسليمها منظومتي باتريوت إضافيتين.

وقال ترامب الجمعة إنه أمر بنشر غواصتين نوويّتين ردا على تصريحات “استفزازية للغاية” أدلى بها مسؤول روسي.

(أ ف ب)