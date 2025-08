موسكو: قتل ثلاثة أشخاص في روسيا جراء ضربات أوكرانية بمسيرات ليل الجمعة السبت في منطقتي روستوف وبنزا (جنوب) كما في منطقة سمارا البعيدة عن الجبهة، على ما أعلنت السلطات المحلية.

من جانبه، أفاد الجيش الروسي أنه اعترض خلال الليل 112 مسيرة أطلقت من أوكرانيا.

وفي حدث نادر، طال القصف منطقة سمارا على مسافة حوالي 800 كلم من الحدود الأوكرانية، حيث سقط أحد الضحايا وهو “رجل مسن”، على ما أكد الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف فيدوريشتشيف.

وأوضح الحاكم على تلغرام أن الرجل “كان داخل منزل ريفي اشتعلت فيه النيران بسبب تساقط حطام مسيرات”.

Drones are rapidly reshaping the tactics of modern warfare.

وفي منطقة بنزا الواقعة بين سمارا والحدود الأوكرانية، قال الحاكم أوليغ ملنيتشنكو “هاجمت مسيرات العدو مرة جديدة باكرا هذا الصباح شركة”.

وأضاف “قتلت امرأة للأسف وأصيب شخصان آخران بجروح”، لكن “وضعهما ليس خطيرا”.

Penza, ruSSia

– located on the Sura River, 625 km SE of Moscow.

The moment of impact Ukrainian drone on "Concern CSRI Elektropribor", JSC -manufactures specialized telecommunications and security communications equipment with cryptographic protection.

