ثلاثة قتلى من الشرطة وعشرة جرحى في هجوم بالقنابل في غرب المكسيك- (تغريدة)

غوادالاخارا (المكسيك): أعلن حاكم ولاية خاليسكو في غرب المكسيك مقتل ثلاثة من عناصر شرطة البلدية وإصابة عشرة أشخاص بجروح الثلاثاء في هجوم بالقنابل استهدف الشرطة ومدّعين عامين في المنطقة.

وقال الحاكم انريكي ألفارو في تغريدة على تويتر إنّ “موظفين من النيابة العامة في ولاية خاليسكو والشرطة (…) تعرّضوا لهجوم جبان بعبوات ناسفة”.

وأضاف أنّ “الحصيلة الأولية” للهجوم تبلغ “ثلاثة قتلى من الرفاق في الشرطة البلدية والنيابة العامة، وعشرة جرحى”.

واعتبر الحاكم أنّ “هذه الحادثة غير المسبوقة تكشف قدرة مجموعات الجريمة المنظمة هذه، وهذا الهجوم يشكّل تحدّياً للدولة المكسيكية بأكملها”.

Esta noche, personal de la @FiscaliaJal y Policía de Tlajomulco sufrió un cobarde ataque con artefactos explosivos, que preliminarmente causaron la muerte de tres compañeros de la policía municipal y de la Fiscalía, así como 10 personas lesionadas. Se trata de un hecho sin… — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) July 12, 2023

وولاية خاليسكو معقل لواحدة من أقوى العصابات في المكسيك.

وأكد حاكم خاليسكو أن فريقه في “اجتماع دائم” للتحقيق في الهجوم.

وكشف المكتب المحلي لقناة “تيليفيزا” أنّ الهجوم تمّ بقنابل انفجرت بالقرب من سيارة تقلّ شرطيين.

والتفجيرات نادرة نسبيًا وحديثة العهد في المكسيك حيث سجّلت نحو ثلاثين ألف جريمة قتل في 2022.

وفي حزيران/ يونيو قُتل أحد عناصر الحرس الوطني وجرح آخرون في انفجار سيارة مفخخة في ولاية غواناخواتو.

وواجهت السلطات الإثنين والثلاثاء تحدّياً في ولاية غيهيرو حيث احتُجز عشرة شرطيين وثلاثة موظفين مدنيين رهائن على أيدي متظاهرين اخترقتهم الجريمة المنظمة، بحسب السلطات.

وأُطلق سراح الرهائن الثلاثاء بعد مفاوضات بين السلطة الفدرالية والمتظاهرين الذين حطّموا أيضًا باب قصر حاكم غيهيرو بسيارة مدرّعة للشرطة وأغلقوا طريقًا سريعًا.

(أ ف ب)