ثلاثة قتلى وأكثر من 30 جريحا في غارات روسية على خاركيف

كييف (أوكرانيا): قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين في ضربات شنتها طائرات روسية بلا طيار في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا، حسبما أعلن مسؤولون أوكرانيون ليل الخميس الجمعة.

وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية في بيان إنها عثرت على جثث ثلاثة أشخاص تحت أنقاض مبان سكنية وتجارية في أحد أحياء خاركيف.

كما أصيب 32 شخصا بينهم طفل في هذه الغارات المنسوبة لطائرات بلا طيار روسية، والتي تسببت في اندلاع حرائق في المنطقة.

كما أصيب خمسة أشخاص في مناطق دنيبرو وزابوريجيا وكييف، وفقا للسلطات المحلية التي وجهت أيضا أصابع الاتهام إلى موسكو.

وأدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء الهجمات “المتعمدة” على منشآت الطاقة في جنوب أوكرانيا وشمال شرقها.

وقال زيلينسكي على منصة إكس “جولة أخرى من الضربات المتعمدة وإلحاق ضرر بمنشآت الطاقة”، مشيرا إلى إطلاق 74 مسيّرة روسية.

كما اتهمت روسيا أوكرانيا بمهاجمة منشآت الطاقة “عمدا” مرتين في منطقة كورسك الحدودية.

وأكدت أوكرانيا وروسيا أنهما أبلغتا واشنطن بحدوث “انتهاك”، من جانب الطرف الآخَر، لاتفاق وقف استهداف منشآت الطاقة الذي أعلنته الولايات المتحدة بعد مفاوضات صعبة في السعودية.

ويتبادل الطرفان الاتهامات على الرغم من عدم التوقيع رسميا على اتفاق، وعدم الكشف عن مضمون ما تمّ التوافق عليه.

(أ ف ب)