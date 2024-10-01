ثلاثة قتلى وإصابة 15 بعملية طعن داخل متجر في شنغهاي- (فيديو)

عناصر من الشرطة في أحد شوارع شنغهاي

شنغهاي: قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 15 آخرون بجروح مساء الاثنين في متجر كبير في شنغهاي عندما طعنهم رجل بسكين على ما أفادت الشرطة الثلاثاء.

وكتبت الشرطة المحلية في بيان أن منفذ الهجوم البالغ (37 عاما) أوقف في المتجر بعيد الحادث، مضيفة أنه قام بفعلته تحت تأثير الغضب بسبب “خلاف مالي شخصي”.

🚨#BREAKING: At least 3 dead, 15 injured in knife attack at supermarket in Shanghai, China; suspect arrested by authorities. pic.twitter.com/Ks6mbLuc1U — World Source News 24/7 (@Worldsource24) October 1, 2024

ونقل 18 جريحا إلى المستشفى توفي ثلاثة منهم متأثرين بجروحهم فيما إصابة الأخيرين غير خطرة.

ونادرا ما تشهد الصين حوادث إطلاق نار بسبب حظر حيازة الأسلحة النارية، لكن سجلت في السنوات الأخيرة موجة من حوادث الطعن.

وفي أيلول/ سبتمبر، طُعن تلميذ ياباني في مدينة شنجن وتوفي متأثرا بجروحه ما أثار تنديد طوكيو.

وفي أيار/ مايو، طعن رجل تسعة أشخاص ما أدى إلى مقتل ثمانية منهم في مدينة شياوغان في إقليم خوبي في وسط البلاد.

(أ ف ب)