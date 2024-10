ثلاثة قتلى وإصابة 15 بعملية طعن داخل متجر في شنغهاي- (فيديو)

شنغهاي: قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 15 آخرون بجروح مساء الاثنين في متجر كبير في شنغهاي عندما طعنهم رجل بسكين على ما أفادت الشرطة الثلاثاء.

وكتبت الشرطة المحلية في بيان أن منفذ الهجوم البالغ (37 عاما) أوقف في المتجر بعيد الحادث، مضيفة أنه قام بفعلته تحت تأثير الغضب بسبب “خلاف مالي شخصي”.

🚨#BREAKING: At least 3 dead, 15 injured in knife attack at supermarket in Shanghai, China; suspect arrested by authorities. pic.twitter.com/Ks6mbLuc1U

