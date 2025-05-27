ثلاثون قتيلا على الأقل في هجمات بوسط نيجيريا

جوس: أعلن مسؤول نيجيري الإثنين أنّ ما لا يقلّ عن 30 شخصا قتلوا في هجمات وقعت خلال الأيام الأخيرة في وسط البلاد في منطقة تشهد باستمرار صراعات على الأراضي بين رعاة رحّل ومزارعين حضريين.

وقال لوكالة فرانس برس أورمين تورسار فيكتور، رئيس الحكومة المحلية في غوير ويست بولاية بينو إنّ الهجمات وقعت في ثلاث قرى بين الجمعة والأحد.

وأضاف “لقد قتل ما لا يقل عن 20 شخصا في قرية أوندانا الأحد”، بينما قتل عشرة آخرون في قرية أخرى.

من جهتها، قالت روثي دان سام التي تقطن قرية أوندانا لفرانس برس “لقد قتل عشرون شخصا هنا في القرية”.

وأضافت أنّ “أطفالا دون سن الثانية قتلوا. أسوأ مشهد هو طفل رضيع قتل بضربة ساطور على فمه”.

ولفتت إلى أنّ آخرين قتلوا في قرى مجاورة، دون أن تتمكن من إعطاء أي حصيلة محددة.

من جهته، قال أورمين تورسار فيكتور إنه وسكانا آخرين دفنوا خمسة أشخاص، بينهم أب واثنان من أبنائه، قتلوا في منطقة أخرى “قريبة للغاية من قاعدة عسكرية”.

وأضاف أنّ منفّذي هذه الهجمات هم رعاة مواش مسلمون من إتنية الفولاني.

ولطالما شهدت هذه المنطقة صراعات بين رعاة رحّل مسلمين من إتنية الفولاني ومزارعين حضريين غالبيتهم من المسيحيين الذين يتهمون الرعاة بتدمير أراضيهم الزراعية بمواشيهم.

(أ ف ب)