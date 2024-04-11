ثلاثية أتالانتا في مرمى ليفربول تقربه من المربع الذهبي للدوري الأوروبي

لندن: وضع أتالانتا الإيطالي قدما في الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على مضيفه ليفربول الإنكليزي 3 / صفر، اليوم الخميس، في ذهاب دور الثمانية من البطولة.

وتقدم أتالانتا عن طريق جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 38، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 83 سجل ماريو باساليتش الهدف الثالث لأتالانتا.

وأصبحت فرصة الفريق الإيطالي في بلوغ الدور قبل النهائي هي الأعلى، بالنظر إلى إقامة مباراة الإياب على أرضه في مدينة بيرجامو الإيطالية الاسبوع المقبل.

(د ب أ)