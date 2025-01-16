ثلاثية ديالو تقود يونايتد للفوز على ساوثامبتون بالدوري الإنكليزي

مانشستر (إنكلترا): سجل أماد ديالو ثلاثة أهداف قرب النهاية ليقود انتفاضة مانشستر يونايتد والفوز 3-1 على ساوثامبتون في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.

وتفوّق متذيل ترتيب الدوري على يونايتد وتقدم في النتيجة عن جدارة بفضل هدف عكسي سجله مانويل أوغارتي قبل نهاية الشوط الأول.

وبدا أن يونايتد على شفا هزيمة جديدة على أرضه، لكنه رفع مستواه بعد الاستراحة وأدرك ديالو التعادل قبل ثماني دقائق على نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يكمل اللاعب القادم من ساحل العاج انتفاضة فريقه في الدقيقة 90.

وأحرز ديالو الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليرتقي يونايتد إلى المركز 12 في الترتيب في موسم آخر محبط، بينما لا يزال ساوثامبتون قابعا في المركز الأخير بست نقاط.

وقال ديالو لشبكة (تي.إن.تي سبورتس) “في كرة القدم، عليك أن تؤمن بقدراتك. أنا سعيد جدا بالفوز بهذه المباراة.

“نعرف أننا نحظى بلاعبين على أعلى المستويات لكن نحتاج بعض الوقت لنكون أكثر حسما في الثلث الأخير. اليوم أظهرنا في النهاية أننا الفريق الأفضل داخل الملعب”.

ورغم تحسن مستوى الفريق بقيادة مدربه الجديد روبن أموريم، فإن يونايتد كان مهددا بخسارة رابعة على التوالي على ملعبه في الدوري لأول مرة منذ 1934.

وبدا افتقار لاعبيه للثقة عندما يستحوذون على الكرة جليا في شوط أول متواضع. وسدد أليخاندرو غارناتشو، الذي لعب أساسيا في الدوري لأول مرة منذ أكثر من شهر، فرصة محققة وسدد بعيدا عن المرمى في أبرز لقطات يونايتد في الشوط الأول الذي صنع فيه الفريق الزائر أخطر الفرص.

وتصدى أندريه أونانا حارس مرمى يونايتد لفرصة مزدوجة ليحرم النشيط تيلر ديبليغ من التسجيل قبل أن يمنع تسديدة ماتيوس فرنانديز الذي استغل الكرة المرتدة من دخول المرمى.

وبدا أن يونايتد قد ينجو من الشوط الأول دون أهداف لكن أوغارتي سجل عن طريق الخطأ في مرماه ليمنح الفريق الزائر تقدما مستحقا قبل الاستراحة.

وتحسن يونايتد كثيرا وبدأ في صناعة الفرص في الشوط الثاني، وأهدر البديل أنتوني فرصة من مسافة قريبة، لكن بدا أن صاحب الأرض في طريقه لتحقيق نتيجة أخرى مخيبة.

بعدها تدخل ديالو، وحالفه الحظ في تسجيل هدف التعادل، لكن الهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة 90 كان نتاج تمريرة رائعة من كريستيان إريكسن وإنهاء متقن من ديالو الذي أكمل ثلاثيته الأولى مع يونايتد بفضل هفوة من دفاع ساوثامبتون.

وحقق يونايتد فوزا أول، في الوقت الأصلي، في سبع مباريات بكل المسابقات كان في أمس الحاجة له حتى وإن لم يكن الأداء مرضيا بالنسبة لجماهير أولد ترافورد.

(رويترز)