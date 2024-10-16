رياضة | كرة قدم عالمية

ثلاثية ميسي تقود الأرجنتين لفوز ساحق على بوليفيا بتصفيات كأس العالم

16 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
0

بوينس أيرس: سجل ليونيل ميسي ثلاثة أهداف وشارك في هدفين آخرين، ليقود الأرجنتين إلى فوز ساحق 6-صفر على بوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي مباراته الدولية الثانية منذ تعافيه من إصابة تعرض لها في كأس كوبا أمريكا في يوليو/ تموز الماضي، استغل ميسي خطأ من المدافع مارسيلو سواريز ليفتتح التسجيل في الدقيقة 19.

وتألق جييرمو فيسكارا حارس مرمى بوليفيا في الدفاع عن عرينه في أكثر من مناسبة، قبل أن يحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين مستغلا عرضية من سريعة من ميسي في الدقيقة 43.

ولعب ميسي تمريرة استغلها خوليان ألفاريز لتسجيل الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.

وهيمنت الأرجنتين على الشوط الثاني وسجل البديل تياغو ألمادا الهدف الرابع من تمريرة ناويل مولينا في الدقيقة 70 قبل أن يحرز ميسي هدفين في الدقائق الأخيرة.

وتتصدر الأرجنتين، بطلة كوبا أمريكا، الترتيب برصيد 22 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام كولومبيا.

وتقام كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مقتل 16 شخصا وإجلاء الآلاف في الأرجنتين بسبب الفيضانات- (صور)
10 - مارس - 2025
مقتل 10 على الأقل في مدينة باهيا بلانكا الأرجنتينية جراء فيضانات- (صور)
8 - مارس - 2025
فضيحة عملة مشفرة تلاحق رئيس الأرجنتين 
18 - فبراير - 2025
الرئيس الأرجنتيني يدعو إلى شن حرب ثقافية دولية
5 - ديسمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية